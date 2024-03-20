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Транспорт
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"Укрзализныця" назначает дополнительный поезд сообщением Киев – Львов

интерсити
Фото: пресс-служба УЗ

АО "Укрзализныця" на период весенних школьных каникул назначает еще один дополнительный поезд Интерсити+ №777/778 сообщением Киев — Львов на пиковые даты конца марта.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Назначаем дополнительный поезд Интерсити+ №777/778 Киев - Львов на пиковые даты конца марта", - говорится в сообщении.

Так, 30 и 31 марта поезд будет отправляться из Киева в 06:50 и прибывать во Львов в 13:07 с остановкой только по станции Подзамче во Львове в 12:55.

В обратном направлении из Львова поезд будет отправляться в те же даты в 13:45 и прибывать в Киев в 20:04.

"Билеты будут доступны в приложении Укрзализныци, в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов", - подчеркнули в УЗ.

"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на Западную Украину

АО "Укрзализныця" на период школьных весенних каникул назначает дополнительные рейсы по наиболее востребованным направлениям.

Поезд №191/192 Киев — Львов   отправляется из Киева 24 марта в 7:37 и прибывает во Львов в 17:21. Со Львова поезд будет отправляться в ту же дату в 11:55 и прибывать в Киев в 22:09.

Поезд №255/256 Киев — Рахов   курсирует через день по парным из Киева в 14:59 и прибывает в Рахов в 7:50. В обратном направлении, из Рахова, поезд отправляется через день по нечетным в 19:37 и прибывает в Киев в 13:01.

Поезд №159/160 Киев-Трускавец будет отправляться из Киева 23 и 30 марта в 10:24 и прибывать в Трускавец в 19:35. Из Трускавца поезд будет отправляться в те же даты в 8:26 и прибывать в Киев в 18:44.

Поезд №201/202 Харьков — Ворохта   отправляется из Харькова через день по парным в 18:55 и прибывает в Ворохту в 14:09. Из Ворохты поезд отправляется по нечетным в 16:29 и прибывает в Харьков в 12:33.

Поезд №203/204 Днепр – Ворохта   отправляется из Днепра по нечетным в 14:35 и прибывает в Ворохту в 14:09. Из Ворохты поезд будет отправляться по парным в 16:29 и прибывать в Днепр в 12:35.

Также на самую горячую дату месяца - 23 марта - назначили дополнительный поезд   Интерсити+ №777/778 Киев – Львов. Он будет отправляться из Киева в 6:50 и прибывать во Львов в 13:07. В обратном направлении, со Львова поезд будет отправляться в тот же день в 13:45 и прибывать в Киев в 20:04.

"Кроме того, прогнозируя будущий спрос, уже сейчас "Укрзалізниця" выделила около 30 дополнительных вагонов под групповые детские перевозки в марте", - подчеркнули в УЗ.

Напомним, "Укрзализныця" сообщила, что не планирует повышать тарифы на внутренние пассажирские перевозки в 2024 году.

Автор:
Светлана Манько