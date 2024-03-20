"Укрзалізниця" призначає додатковий поїзд сполученням Київ - Львів

АТ «Укрзалізниця» на період шкільних весняних канікул призначає ще один додатковий поїзд Інтерсіті+ №777/778 сполученням Київ — Львів на пікові дати кінця березня.

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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"Призначаємо додатковий поїзд Інтерсіті+ №777/778 Київ — Львів на пікові дати кінця березня", - йдеться у повідомленні.

Так, 30 та 31 березня поїзд відправлятиметься з Києва о 06:50 та прибуватиме до Львова о 13:07, із зупинкою тільки по станції Підзамче у Львові о 12:55.

В зворотному напрямку, зі Львова, поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 13:45 і прибуватиме до Києва о 20:04.

"Квитки будуть доступні в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів", - підкреслили в УЗ.

"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди на Західну Україну

АТ “Укрзалізниця” на період шкільних весняних канікул призначає додаткові рейси у найбільш затребуваних напрямках.

Поїзд №191/192 Київ — Львів відправлятиметься з Києва 24 березня о 7:37 та прибуватиме до Львова о 17:21. Зі Львова поїзд відправлятиметься в ту ж дату об 11:55 та прибуватиме до Києва о 22:09.

Поїзд №255/256 Київ — Рахів курсує через день по парних з Києва о 14:59 та прибуває до Рахова о 7:50. В зворотному напрямку, з Рахова, поїзд відправляється через день по непарних о 19:37 та прибуває до Києва о 13:01.

Поїзд №159/160 Київ —Трускавець відправлятиметься з Києва 23 та 30 березня о 10:24 та прибуватиме до Трускавця о 19:35. З Трускавця поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 8:26 та прибуватиме до Києва о 18:44.

Поїзд №201/202 Харків — Ворохта відправляється з Харкова через день по парних о 18:55 та прибуватиме до Ворохти о 14:09. З Ворохти поїзд відправляється по непарних о 16:29 та прибуватиме до Харкова о 12:33.

Поїзд №203/204 Дніпро — Ворохта відправляється з Дніпра по непарних о 14:35 та прибуватиме до Ворохти о 14:09. З Ворохти поїзд відправлятиметься по парних о 16:29 та прибуватиме до Дніпра о 12:35.

Також на найбільш гарячу дату місяця - 23 березня - призначили додатковий поїзд Інтерсіті+ №777/778 Київ - Львів. Він вирушатиме з Києва о 6:50 та прибуватиме до Львова о 13:07.У зворотному напрямку, зі Львова, поїзд відправлятиметься в той же день о 13:45 та прибуватиме до Києва о 20:04.

"Крім того, прогнозуючи майбутній попит, вже зараз Укрзалізниця виділила близько 30 додаткових вагонів під групові дитячі перевезення у березні", - підкреслили в УЗ.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" повідомила, що не планує підвищувати тарифи на внутрішні пасажирські перевезення у 2024 році.