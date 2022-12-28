"Укрзализныця" назначила на новогодние праздники дополнительный "Интерсити" Киев – Тернополь

"Укрзализныця" в рамках мероприятий по обеспечению новогоднего ажиотажа на поездки запускает с 29 декабря по 7 января дополнительный скоростной поезд класса "Интерсити" №747/748 Киев – Тернополь.

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Как говорится в сообщении госкомпании, он будет отправляться из Киева в 16:13, из Винницы в 18:52, из Хмельницкого в 21:00 и прибывать в Тернополь в 22:48. Обратно поезд будет отправляться с 30 декабря по 8 января в 6:18 с прибытием в Хмельницкий в 7:48, в Винницу 9:39, а в столицу в 12:15.

Кроме того, перевозчик добавляет больше вагонов по всем ажиотажным направлениям - с начала текущей недели их уже добавлено более 100. В частности, последним таким сейчас стал поезд №12/11 Одесса - Львов.

"В целом сегодня (28 декабря) с 17:00 до 18:00 предложим 3200 дополнительных мест на полторы сотни рейсов 29 декабря и 4400 мест на 30 декабря. Следите в приложении и бронируйте поездки!" – сообщили в УЗ.

При этом железная дорога указывает, что график и маршруты всех рейсов "учитывают возможную подстраховку резервными тепловозами, что бы ни случилось".

"Даже если до вашей точки назначения в горах уже не видно прямых поездов, не огорчайтесь: у нас есть суперкомфортный "Буковельский экспресс" из Львова и много мест на "Лыжный экспресс" в Славское. Удобные пересадки уже продуманы, присмотритесь к расписанию - и айда в горы!" – призывали в компании любителей горнолыжного отдыха.

Напомним, что накануне "Укрзализныця" также объявила, что из-за повышенного спроса на поездки в карпатском направлении из других регионов назначила ряд дополнительных рейсов 28-31 декабря.