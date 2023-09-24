Второе судно с украинской пшеницей добралось до берегов Турции

В воскресенье, 24 сентября, вторая партия украинской пшеницы прибыла в Турцию через Черное море, несмотря на угрозы России атаковать движущиеся по морю лодки.

Об этом со ссылкой на данные сайтов мониторинга морских перевозок сообщает France24.

Балкер Aroyat под флагом Палау и нагруженный 17 600 тонн пшеницы воспользовался временным коридором, установленный Киевом для обеспечения безопасной навигации по Черному морю. Он покинул "Черноморск" в пятницу, 22 сентября и взял курс на Египет.

По данным веб-сайтов Marine Traffic и Vessel Finder, Aroyat был у южного выхода из пролива Босфор в 03:00 по Гринвичу в воскресенье.

Судно прибыло под загрузку в украинский порт Черноморска 16 сентября 2023 года. Кроме Aroyat, балкер Resilient Africa также подтвердил готовность воспользоваться маршрутом на вход в порт "Черноморск" под погрузку почти 20 тыс. тонн пшеницы для стран Африки и Азии.

Заметим, что первое судно, загруженное 3 тысячами тонн пшеницы, также шедшее под флагом Палау, без происшествий покинуло Черноморск во вторник и прибыло в Стамбул в четверг.

17 июля истек срок действия зернового соглашения, направленного на обеспечение безопасного прохода судов из украинских черноморских портов, и в Кремле заявили о прекращении участия в зерновой инициативе. Поэтому в Украине открыли временные маршруты для торговых судов, двигающихся к морским портам или через Черное море.