Друге судно з українською пшеницею дісталося берегів Туреччини

В неділю, 24 вересня, друга партія української пшениці прибула до Туреччини через Чорне море, незважаючи на погрози Росії атакувати човни, що рухаються морем.

Про це з посиланням на дані сайтів моніторингу морських перевезень повідомляє France24.

Балкер Aroyat під прапором Палау та навантажений 17 600 тоннами пшениці скористався тимчасовим коридором, встановлений Києвом для забезпечення безпечної навігації Чорним морем. Він покинув "Чорноморськ" у п’ятницю, 22 вересня та взяв курс на Єгипет.

За даними веб-сайтів Marine Traffic і Vessel Finder, Aroyat був біля південного виходу з протоки Босфор о 03:00 за Гринвічем у неділю.

Судно прибуло під завантаження до українського порту Чорноморськ 16 вересня 2023 року. Окрім Aroyat, балкер Resilient Africa також підтвердив готовність скористатися маршрутом на вхід до порту "Чорноморськ" під завантаження майже 20 тис. тонн пшениці для країн Африки та Азії.

Зауважимо, що перше судно, завантажене 3 тисячами тонн пшениці, яке також йшло під прапором Палау, без пригод покинуло Чорноморськ у вівторок і прибуло до Стамбула в четвер.

Нагадаємо, 17 липня сплив термін дії зернової угоди, яка була спрямована на гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів, і в Кремлі заявили про припинення участі в ініціативі. Тому в Україні відкрили тимчасові маршрути для торговельних суден, які рухаються до або з морських портів через Чорне море.