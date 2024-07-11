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Заказать разрешения на нерегулярные перевозки теперь можно онлайн
В Украине упростили получение разрешений на нерегулярные автомобильные перевозки. Теперь заказать разрешения можно онлайн в электронном кабинете.
Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.
В ведомстве напоминают, что раньше перевозчикам приходилось ездить непосредственно в пункты выдачи и заказывать разрешения на месте, которое занимало много времени и требовало дополнительных ресурсов, а самое главное – не было предсказуемости о наличии разрешения.
"Теперь у пользователей электронного кабинета есть возможность заказа разрешений онлайн", – отмечают в Мининфраструктуре.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Там добавляют, что цифровые процессы способствуют быстрому получению необходимых документов без дополнительных затрат и минимизируют риск коррупции.
Благодаря этому международные перевозки становятся доступнее и удобнее для всех участников рынка.
Напомним, пассажирским перевозчикам доступны разрешения на нерегулярные перевозки в наиболее запрашиваемые страны в летний сезон, например Турции, Румынии, Болгарии, Греции. Все доступные разрешения можно найти по ссылке.
Онлайн-кабинет перевозчика: что он дает
В рамках реформы международных автобусных перевозок предполагается заменить бумажную процедуру открытия маршрута на цифровую.
Как отмечают в Мининфраструктуре, ранее перевозчику потребовалось минимум несколько месяцев, чтобы открыть маршрут. В то же время онлайн-кабинет позволит получить согласование министерства через две недели.
Сообщается, что функционал онлайн-кабинета предусматривает:
- автоматический обмен данными с лицензионным делом перевозчика;
- возможность строить маршрут по геометкам, самостоятельно определять продолжительность остановок;
- автоматический расчет времени движения автобуса;
- автоматическое построение маршрута по выбранным автостанциям и населенным пунктам;
- упрощенную процедуру подачи документов.
В Украине заработал единый портал международных автобусных маршрутов
В Украине заработал единственный портал официальных международных автобусных маршрутов autobus.gov.ua .
Присоединившись к порталу, перевозчики получают бесплатную возможность стать партнером единого государственного ресурса с легальными маршрутами.
Кроме того, это место, где после тестирования и полноценного запуска пассажир сможет проверить:
- маршрут,
- расписание движения,
- купить билеты непосредственно на сайте перевозчика.
Чтобы пассажиры смогли легко находить билеты на официальные маршруты, перевозчики могут бесплатно интегрироваться в портал, написав официальное письмо по электронному адресу. [email protected].
Там нужно указать маршруты и один ресурс, где происходит продажа билетов.