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Транспорт
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Заказать разрешения на нерегулярные перевозки теперь можно онлайн

автобус
Фото: freepik.com

В Украине упростили получение разрешений на нерегулярные автомобильные перевозки. Теперь заказать разрешения можно онлайн в электронном кабинете.

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Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

В ведомстве напоминают, что раньше перевозчикам приходилось ездить непосредственно в пункты выдачи и заказывать разрешения на месте, которое занимало много времени и требовало дополнительных ресурсов, а самое главное – не было предсказуемости о наличии разрешения.

"Теперь у пользователей электронного кабинета есть возможность заказа разрешений онлайн", – отмечают в Мининфраструктуре.

Там добавляют, что цифровые процессы способствуют быстрому получению необходимых документов без дополнительных затрат и минимизируют риск коррупции.

Благодаря этому международные перевозки становятся доступнее и удобнее для всех участников рынка.

Напомним, пассажирским перевозчикам доступны разрешения на нерегулярные перевозки в наиболее запрашиваемые страны в летний сезон, например Турции, Румынии, Болгарии, Греции. Все доступные разрешения можно найти по ссылке.

Онлайн-кабинет перевозчика: что он дает

В рамках реформы международных автобусных перевозок предполагается заменить бумажную процедуру открытия маршрута на цифровую.

Как отмечают в Мининфраструктуре, ранее перевозчику потребовалось минимум несколько месяцев, чтобы открыть маршрут. В то же время онлайн-кабинет позволит получить согласование министерства через две недели.

Сообщается, что функционал онлайн-кабинета предусматривает:

  • автоматический обмен данными с лицензионным делом перевозчика;
  • возможность строить маршрут по геометкам, самостоятельно определять продолжительность остановок;
  • автоматический расчет времени движения автобуса;
  • автоматическое построение маршрута по выбранным автостанциям и населенным пунктам;
  • упрощенную процедуру подачи документов.

В Украине заработал единый портал международных автобусных маршрутов

В Украине   заработал единственный портал официальных международных автобусных маршрутов autobus.gov.ua .

Присоединившись к порталу, перевозчики получают бесплатную возможность стать партнером единого государственного ресурса с легальными маршрутами.

Кроме того, это место, где после тестирования и полноценного запуска пассажир сможет проверить:

  • маршрут,
  • расписание движения,
  • купить билеты непосредственно на сайте перевозчика.

Чтобы пассажиры смогли легко находить билеты на официальные маршруты, перевозчики могут бесплатно интегрироваться в портал, написав официальное письмо по электронному адресу.   [email protected].

Там нужно указать маршруты и один ресурс, где происходит продажа билетов.