Замовити дозволи на нерегулярні перевезення відтепер можна онлайн

В Україні спростили отримання дозволів на нерегулярні автомобільні перевезення. Тепер замовити дозволи можна онлайн в електронному кабінеті.

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Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

У відомстві нагадують, що раніше перевізникам доводилось їздити безпосередньо в пункти видачі й замовляти дозволи на місці, що займало багато часу та вимагало додаткових ресурсів, а найголовніше – не було передбачуваності щодо наявності дозволу.

"Тепер у користувачів електронного кабінету є можливість замовлення дозволів онлайн", - зауважують в Мінінфраструктурі.

Там додають, що цифрові процеси сприяють швидкому отриманню необхідних документів без додаткових витрат та мінімізують корупційні ризики.

Завдяки цьому міжнародні перевезення стають більш доступними та зручними для всіх учасників ринку.

Нагадаємо, пасажирським перевізникам доступні дозволи на нерегулярні перевезення до найбільш запитуваних країн у літній сезон, до прикладу Туреччини, Румунії, Болгарії, Греції. Всі доступні дозволи можна знайти за посиланням.

Онлайн-кабінет перевізника: що він дає

У рамках реформи міжнародних автобусних перевезень, передбачається замінити паперову процедуру відкриття маршруту на цифрову.

Як наголошують у Мінінфраструктурі, раніше перевізнику потрібно було щонайменше кілька місяців, щоб відкрити маршрут. Натомість онлайн-кабінет дозволить отримати погодження міністерства за два тижні.

Повідомляється, що функціонал онлайн-кабінету передбачає:

автоматичний обмін даними з ліцензійною справою перевізника;

можливість будувати маршрут за геомітками, самостійно визначати тривалість зупинок;

автоматичний розрахунок часу руху автобуса;

автоматичну побудову маршруту за обраними автостанціями та населеними пунктами;

спрощену процедуру подачі документів.

В Україні запрацював єдиний портал міжнародних автобусних маршрутів

В Україні запрацював єдиний портал офіційних міжнародних автобусних маршрутів autobus.gov.ua.

Приєднавшись до порталу перевізники отримують безоплатну можливість стати партнером єдиного державного ресурсу з легальними маршрутами.

Крім того, це місце, де після тестування та повноцінного запуску, пасажир зможе перевірити:

маршрут,

розклад руху,

придбати квитки безпосередньо на сайті перевізника.

Щоб пасажири змогли легко знаходити квитки на офіційні маршрути, перевізники можуть безкоштовно інтегруватись до порталу, написавши офіційний лист на електронну адресу [email protected].

Там потрібно вказати маршрути та один ресурс, де відбувається продаж квитків.