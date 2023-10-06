На курортах Шарм-эш-Шейха и Хургады в Египте отдохнули более 500 защитников и защитниц Украины.

По состоянию на осень 2023 года Join UP! направил более 18 млн гривен на реализацию программы и планирует развивать ее в дальнейшем. В компании отмечают, что будет больше направлений, чтобы защитники и защитники имели возможность отдохнуть.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

В течение лета-осени 2023 года на отдых отправились 13 групп военнослужащих из разных структур Сил безопасности и обороны Украины. В ближайшее время еще около 80 военных примут участие в программе, которая будет продолжаться. Туроператор полностью обеспечивает трансфер в аэропорт, авиаперелет и проживание в отеле в Египте.

Списки на отдых формируются непосредственно частями и подразделениями, где военные проходят службу и утверждаются их командованием.

Join UP! реализует программу бесплатного отдыха за границей для военных. Фото: пресс-служба Join UP!

По данным представителей Сил безопасности и обороны Украины в первую очередь предпочтение отдается военнослужащим, получившим огнестрельные или огнестрельно-осколочные ранения, возвращающимся из плена и имеющим те или иные психологические травмы.

"Потребности военных, прошедших сквозь тяжелые бои за нашу страну, конечно, отличаются от потребностей туристов, к которым мы привыкли раньше. Мы уже проводили опросы и выяснили, что больше внимания нужно уделять массажу, плаванию и другим форматам помогающих процедур. восстановиться как психологически, так и физически, — комментирует Екатерина Артюх. — Качественный отдых необходим всем украинцам, но тем, кто рискует своей жизнью и длительно находится в сложных полевых условиях, восстановление и изменение обстановки нужны как можно быстрее".

Туризм во время Великой войны

В Государственном агентстве развития туризма сообщили, что более 45% украинцев путешествовали по стране с туристической целью после начала российского полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

Так, 26% опрошенных ответили, что за последние полтора года путешествовали по регионам страны один или два раза, 12% – три-пять раз. Более пяти раз путешествовали по Украине 7% респондентов.

Отношение к путешествиям из-за полномасштабной войны у 23% опрошенных не изменилось вообще. 21% отметили, что путешествуя они поддерживают экономику страны. Еще столько же заявили, что избегают любых вояжей из-за возможной опасности.

Напомним, что бюджетная авиакомпания Ryanair больше не будет предлагать рейсы по самым низким ценам из-за резкого роста стоимости топлива. В компании заявили, что эра билетов за 10 евро закончилась.