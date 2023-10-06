На курортах Шарм-еш-Шейха і Хургади в Єгипті відпочили понад 500 захисників та захисниць України.

Станом на осінь 2023 року Join UP! спрямував понад 18 млн гривень на реалізацію програми та планує розвивати її надалі. В компанії наголошують, що буде більше напрямків, щоб захисниці і захисники мали можливість відпочити.

Про це повідомила прес-служба компанії.

Загалом протягом літа-осені 2023 року на відпочинок відправились 13 груп військовослужбовців із різних структур Сил безпеки й оборони України. У найближчий час ще близько 80 військових візьмуть участь у програмі, яка триватиме і надалі. Туроператор повністю забезпечує трансфер до аеропорту, авіапереліт та проживання в готелі в Єгипті.

Списки на відпочинок формуються безпосередньо частинами та підрозділами, де військові проходять службу, та затверджуються їхнім командуванням.

Join UP! реалізує програму безкоштовного відпочинку за кордоном для військових. Фото: прес-служба Join UP!

За даними представників Сил безпеки й оборони України в першу чергу перевага надається військовослужбовцям, які отримали вогнепальні або вогнепально-осколкові поранення, тим, що повертаються з полону та мають ті чи інші психологічні травмування.

"Потреби військових, які пройшли крізь важкі бої за нашу країну, звичайно, відрізняються від потреб туристів, до яких ми звикли раніше. Ми вже проводили опитування й з’ясували, що більше уваги потрібно приділяти масажу, плаванню та іншим форматам процедур, що допомагають відновитись як психологічно, так і фізично, — коментує Катерина Артюх. — Якісний відпочинок необхідний усім українцям, але тим, хто ризикує своїм життям та тривалий час знаходиться у складних польових умовах, відновлення й зміна обстановки потрібні якнайшвидше".

Туризм під час великої війни

У Державному агентстві розвитку туризму повідомили, що понад 45% українців подорожували країною з туристичною метою після початку російського повномасштабного вторгенння 24 лютого 2022 року.

Так, 26% опитаних відповіли, що за останні півтора року мандрували регіонами країни один чи два рази, 12% – три-п'ять разів. Понад п'ять разів подорожували Україною 7% респондентів.

Ставлення до подорожей через повномасштабну війну у 23% опитаних не змінилося взагалі. 21% зазначили, що, подорожуючи, вони підтримують економіку країни. Ще стільки ж заявили, що уникають будь-яких вояжів через можливу небезпеку.

Нагадаємо, що бюджетна авіакомпанія Ryanair більше не буде пропонувати рейси за найнижчими цінами через різке зростання вартості палива. В компанії заявили, що ера квитків за 10 євро закінчилася.