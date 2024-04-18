Великобритания помогла украинским ТЦК с техникой для работы с реестром военнообязанных

Правительство Великобритании предоставило Украине ноутбуки, сканеры и принтеры для использования в ТЦК и СП, в частности, для работы с реестром военнообязанных "Оберіг".

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"Министерство обороны Украины продолжает работу над цифровизацией военного учета. Для работы с реестром военнообязанных "Оберіг" ТЦК и СП нуждаются в современном оборудовании – ноутбуках, сканерах, принтерах", - говорится в сообщении.

В Минобороны рассказали, что правительство Великобритании предоставило Украине в рамках проекта SDA 187 ноутбуков, 187 сканеров и 187 принтеров для использования в ТЦК и СП. Эта инициатива является частью программы поддержки от Специального советника по обороне, финансируемой правительством Великобритании.

Фото: Минобороны

По словам заместителя министра обороны по вопросам цифровых трансформаций, цифрового развития и цифровизации Екатерины Черногоренко, реестр "Оберіг" экономит средства государства и военнообязанных, предотвращает коррупцию и способствует разумному рекрутингу.

"Благодаря цифровизации учета информация о военнообязанных не может быть уничтожена в результате ракетных обстрелов или пожара. Благодарна правительству Великобритании за постоянную поддержку реформ в Украине — и особенно реформ в сфере обороны", – сказала она.

Как сообщил специальный советник по обороне посольства Великобритании в Украине Мартин Моллой, правительство Великобритании поддерживает Украину в ее целях цифровой трансформации.

"Великобритания рада быть участником многих реформаторских инициатив, в том числе ИТ-коалиции и Коалиции дронов. Предоставление оборудования для работы с реестром "Оберіг" – одно из направлений, в котором мы можем помогать», – прокомментировал он.

Минобороны перезапустило электронную систему "Оберіг"

Как отметил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк, важным фактором является максимальная прозрачность в процессе мобилизации. Минобороны перезапустило электронную систему "Оберіг", которая обеспечивает цифровое ведение данных на всех этапах мобилизационной кампании для каждого отдельного субъекта.

Система интегрирована с Государственной налоговой службой, Министерством юстиции, Государственной пограничной службой, Министерством образования, Государственной миграционной службой и судебной администрацией.

В частности, сделано 23 миллиона запросов на обновление данных граждан. На сегодняшний день оцифрованы данные о мужчинах призывного возраста, которые могут быть включены в мобилизацию во всех 24 регионах Украины и Киеве.

"Большинство регионов успешно наладили процесс ввода данных о статусе прохождения комиссий ВЛК. Однако, чтобы обеспечить еще большую эффективность и прозрачность, мы планируем увеличить мощности команд, работающих в ТЦК и СП, и перевести в цифровой формат весь процесс мобилизационной кампании для каждого гражданина". Наша цель – обеспечить прозрачность и оперативность каждого шага этого важного процесса», – подчеркнул Гаврилюк.

Отметим, в Украине всем военнообязанным планируется выдавать сертификат защитника. Это нужно для "смарт-мобилизации".

В настоящее время Верховная Рада уже приняла закон, позволяющий сделать в системе "Оберіг" электронный реестр и получить так называемый "сертификат защитника".

Ранее заместитель министра обороны Черногоренко отмечала, что в кабинете военнообязанного будет возможность обновить данные без посещения ТЦК, после чего они смогут их использовать.

"Граждане смогут вносить изменения прямо в своем электронном кабинете по поводу своих данных. Из любой удобной точки для них смогут уточнять все данные, которые нужно", - объясняла замминистра.

Какие данные будут в реестре военнообязанных

Данніе, которые собирались органами государственной власти на цели, известные гражданам, теперь по умолчанию будут обрабатывать другие органы - от ТЦК до СБУ, для реализации других целей, о которых граждан при сборе данных никто не предупреждал.

Законопроект №10449 о мобилизации предусматривает передачу Министерству обороны данных о гражданах от 17 до 60 лет, содержащихся в различных государственных реестрах – Налоговой службе, Минздраве, Минюсте, МВД, ЦИК, Госмиграционной службе и других ведомств.

Что это за данные?

Помимо стандартной информации по типу ФИО, адреса и места работы, на всех военнообязанных от 17 до 60 лет будет собираться следующее досье:

номера телефонов; адреса электронной почты;

сведения о владении иностранными языками;

информация о праве на владение оружием;

наличие удостоверения водителя;

данные о родителях военнообязанного;

реквизиты внутреннего и загранпаспортов, ИНН - данные о выезде за границу;

информация о судимости.

В реестре будет также цифровое изображение военнообязанного. То есть их лица оцифруют и далее смогут идентифицировать через уличные камеры.