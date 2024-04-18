Велика Британія допомогла українським ТЦК з технікою для роботи з реєстром військовозобов'язаних

Уряд Великої Британії надав Україні ноутбуки, сканери та принтери для використання їх у ТЦК та СП, зокрема, для роботи з реєстром військовозобов'язаних "Оберіг".

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Міністерство оборони України продовжує роботу над цифровізацією військового обліку. Для роботи з реєстром військовозобов'язаних "Оберіг" ТЦК та СП потребують сучасного обладнання – ноутбуки, сканери, принтери", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони розповіли, що уряд Великої Британії надав Україні в межах проєкту SDA 187 ноутбуків, 187 сканерів та 187 принтерів для використання у ТЦК та СП. Ця ініціатива є частиною програми підтримки від Спеціального радника з питань оборони, що фінансується урядом Великої Британії.

Фото: Міноборони

За словами заступниці міністра оборони з питань цифрових трансформацій, цифрового розвитку та цифровізації Катерини Черногоренко, реєстр "Оберіг" заощаджує кошти держави та військовозобов'язаних, запобігає корупції та сприяє розумному рекрутингу.

"Завдяки цифровізації обліку інформація про військовозобов'язаних не може бути знищена внаслідок ракетного обстрілу чи пожежі. Вдячна уряду Великої Британії за постійну підтримку реформ в Україні — і особливо реформ у сфері оборони", – сказала вона.

Як повідомив спеціальний радник з питань оборони посольства Великої Британії в Україні Мартін Моллой, уряд Великої Британії підтримує Україну у її цілях цифрової трансформації.

"Велика Британія рада бути учасником багатьох реформаторських ініціатив, у тому числі ІТ-коаліції та Коаліції дронів. Надання обладнання для роботи з реєстром "Оберіг" – один з напрямків, у якому ми можемо допомогати", – прокоментував він.

Міноборони перезапустило електронну систему "Оберіг"

Як наголосив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк, важливим чинником є максимальна прозорість в процесі мобілізації. Наразі Міноборони перезапустило електронну систему "Оберіг", яка забезпечує цифрове ведення даних на всіх етапах мобілізаційної кампанії для кожного окремого суб’єкта.

Система інтегрована з Державною податковою службою, Міністерством юстиції, Державною прикордонною службою, Міністерством освіти, Державною міграційною службою та Судовою адміністрацією.

Зокрема, зроблено 23 мільйони запитів на оновлення даних громадян. На сьогоднішній день оцифровано дані щодо чоловіків призовного віку, які можуть бути включені до мобілізації, в усіх 24 регіонах України та Києві.

"Більшість регіонів успішно налагодили процес введення даних щодо статусу проходження комісій ВЛК. Проте, щоб забезпечити ще більшу ефективність і прозорість, ми плануємо збільшити потужності команд, що працюють у ТЦК та СП, і перевести у цифровий формат весь процес мобілізаційної кампанії для кожного громадянина. Наша мета – забезпечити прозорість та оперативність кожного кроку цього важливого процесу", –підкреслив Гаврилюк.

Зауважимо, в Україні всім військовозобов'язаним планують видавати сертифікат захисника. Це потрібно для "смарт-мобілізації".

Наразі Верховна Рада вже ухвалила закон, який дозволяє зробити в системі "Оберіг" електронний реєстр та отримати так званий "сертифікат захисника".

Раніше заступниця міністра оборони Черногоренко зазначала, що у кабінеті військовозобов'язаного буде можливість оновити дані без відвідування ТЦК, після чого вони зможуть їх використовувати.

"Громадяни зможуть вносити зміни прямо у своєму електронному кабінеті щодо своїх даних. З будь-якої зручної точки для них зможуть уточнювати всі дані, які потрібно", - пояснювала заступниця міністра.

Які дані будуть у реєстрі військовозобов'язаних

Відомості, які збиралися органами державної влади на цілі, відомі громадянам, тепер за замовчуванням оброблятимуть інші органи - від ТЦК до СБУ, для реалізації інших цілей, про які громадян при зборі даних ніхто не попереджав.

Законопроєкт №10449 про мобілізацію передбачає передачу Міністерству оборони даних про громадян віком від 17 до 60 років, які містяться у різних державних реєстрах – Податкової служби, МОЗ, Мін'юсту, МВС, ЦВК, Держміграційної служби та інших відомств.

Що це за дані?

Крім стандартної інформації на зразок ПІБ, адреси та місця роботи, на всіх військовозобов'язаних від 17 до 60 років збиратиметься наступне досьє:

номери телефонів, адреси електронної пошти;

відомості про володіння іноземними мовами;

інформація про право на володіння зброєю;

наявність посвідчення водія;

дані про батьків військовозобов'язаного;

реквізити внутрішнього та закордонного паспортів, ІПН - дані про виїзд за кордон;

інформація про судимості.

У реєстрі буде також цифрове зображення військовозобов'язаного. Тобто їхні особи оцифрують і надалі зможуть ідентифікувати через вуличні камери.