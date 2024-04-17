Украина получит от Канады льготный кредит на $300 миллионов

В 2024 году правительство Канады предоставит Украине очередной льготный кредит на 400 млн канадских долл (около 307 млн долл США).

Об этом говорится в проекте государственного бюджета Канады, внесенном накануне в парламент страны, передает "Укринформ".

"В бюджете-2024 объявлено о намерении Канады предоставить Украине 2,4 млрд долл займа в 2024-м году, из которых 2 млрд долл уже было перечислено 20 марта через специальный административный счет МВФ, чтобы гарантировать способность правительства Украины и в дальнейшем предоставлять услуги своим гражданам ", – говорится в документе.

Также Канада в течение пяти лет перечислит Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) 137,2 млн евро, которые будут направлены на реконструкцию Украины.

"Помимо непосредственной поддержки в ее борьбе против полномасштабного вторжения России Украина нуждается в помощи в восстановлении экономики и инфраструктуры после нанесенного путинской войной вреда. Канада и наши союзники работают над поддержкой реконструкции Украины и гарантированием того, что после войны наступит светлое будущее", - отмечается в государственной смете.

Военная и финансовая помощь от Канады

Напомним, в феврале между Украиной и Канадой было подписано двустороннее соглашение о безопасности.

В начале марта сообщалось, что украинское правительство одобрило постановление, определяющее условия займа от Канады в размере 2 млрд канадских долларов, а также распоряжение по получению займа от МБРР на сумму $1,5 млрд.

20 марта Украина получила 2 млрд. канадских долларов от Канады, что эквивалентно $1,5 млрд.

Также Канада объявила о выделении более $30 млн для чешской инициативы по закупке снарядов для Украины.

Кроме того, страна присоединилась к украинской коалиции дронов для дальнейшего укрепления возможностей Украины в сфере боевых беспилотных летательных аппаратов. Канада передаст более 800 многоцелевых беспилотных летательных комплексов SkyRanger R70. Их общая стоимость превышает 95 миллионов канадских долларов.

Недавно министр национальной обороны Канады Билл Блэр, принявший участие в 19-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн", объявил, что Канада предоставит новую помощь в размере $60 млн.

11 апреля Верховная Рада ратифицировала обновленное соглашение о свободной торговле с Канадой, которое будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

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