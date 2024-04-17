Україна отримає від Канади пільговий кредит на $300 мільйонів

У 2024 році уряд Канади надасть Україні черговий пільговий кредит на 400 млн канадських дол (близько 307 млн дол США).

Про це йдеться у проєкті державного бюджету Канади, внесеному напередодні до парламенту країни, передає "Укрінформ".

"У бюджеті-2024 оголошено про намір Канади надати Україні 2,4 млрд дол позик у 2024-му році, з яких 2 млрд дол вже було перераховано 20 березня через спеціальний адміністративний рахунок МВФ, аби гарантувати спроможність уряду України й надалі надавати послуги своїм громадянам", - йдеться у документі.

Також Канада впродовж п’яти років перерахує Європейському банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) 137,2 млн євро, які будуть спрямовані на реконструкцію України.

"Окрім безпосередньої підтримки у її боротьбі проти повномасштабного вторгнення Росії, Україна потребує допомоги у відбудові економіки й інфраструктури після завданої путінською війною шкоди. Канада та наші союзники працюють над підтримкою реконструкції України та гарантуванням того, що після війни настане світле майбутнє", - наголошується у державному кошторисі.

Військова і фінансова допомога від Канади

Нагадаємо, у лютому між Україною і Канадою була підписана двостороння безпекова угода.

На початку березня повідомлялося, що український уряд схвалив постанову, яка визначає умови позики від Канади у розмірі 2 млрд канадських доларів, а також розпорядження щодо отримання позики від МБРР на суму $1,5 млрд.

20 березня Україна отримала 2 млрд канадських доларів від Канади, що еквівалентно $1,5 млрд.

Також Канада оголосила про виділення понад $30 млн на чеську ініціативу із закупівлі снарядів для України.

Крім того, країна долучилася до української коаліції дронів для подальшого зміцнення спроможностей України у сфері бойових безпілотних літальних апаратів. Канада передасть понад 800 багатоцільових безпілотних літальних комплексів SkyRanger R70. Їхня загальна вартість перевищує 95 мільйонів канадських доларів.

Нещодавно міністр національної оборони Канади Білл Блер, який взяв участь у 19-му засіданні Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", оголосив, що Канада надасть нову допомогу у розмірі $60 млн.

11 квітня Верховна Рада ратифікувала оновлену угоду про вільну торгівлю із Канадою, яка сприятиме подальшому розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва.

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