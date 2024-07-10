"Аптека Доброго Дня" разом з Охматдит

Мережа "Аптека Доброго Дня" направить кошти на відновлення відділення ургентної хірургії Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

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"Аптека Доброго Дня" перераховуватиме на відновлення увесь прибуток з продажу таблеток "Цитрамон" будь-якого виробника з 10 по 13 липня включно.

Компанія обрала саме ці ліки, адже вони є в аптечці майже кожного українця. Тому, якщо купити їх зараз, можна заздалегідь подбати про здоров’я і допомогти Охматдиту.

Як повідомили у лікарні, відділення ургентної хірургії на 30 місць знаходиться на восьмому поверсі медзакладу і було зруйноване після влучання російської ракети. Там проходили лікування діти з тяжкими хірургічними патологіями, а також перебували пацієнти після трансплантації печінки і нирок.

Крім того, 8 липня аптечний пункт "Аптека Доброго Дня", який знаходився у сусідній будівлі, також постраждав. Фармацевти на місці безкоштовно забезпечували кровоспинними, перев’язувальними матеріалами та антисептичними препаратами. За 20 хвилин у день трагедії співробітники мережі зібрали понад 100 тис. грн для Охматдиту.

Також компанія передала воду для постраждалих, рятувальників та цивільних, й зараз продовжує доставляти антибіотики та розчини пацієнтам, яких перевезли в інші лікарні. Зв’язок з медустановою тримає виконавчий директор мережі "Аптека Доброго Дня" Оксана Кириченко. Щодня обробляються запити на медикаменти, які мережа безкоштовно доставляє. Інформація щодо наданої допомоги оновлюватиметься.

"Ми не зможемо змінити день 8 липня, але можемо подбати про майбутнє. Україна разом з "Охматдит", - йдеться у релізі.