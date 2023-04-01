Депутат-аграрій від ОПЗЖ, що став окупаційним "міністром" Херсонщини, отримав від СБУ нову підозру

Депутату Херсонської обласної ради Едуард Репілевський отримав підозру в державній зраді та зайнятті посади в окупаційному "уряді" регіону (частина 2 статті 111 та частина 5 статті 111-1 Кримінального кодексу), повідомляють в Херсонській обласній прокуратурі.

За даними розслідування Управління Служби безпеки України, після початку повномасштабної російської агресії в Україні підозрюваний перейшов на бік ворога і займався розміщенням особового складу окупаційних військ, забезпечував їх продовольством, займався ремонтом російської військової техніки та надавав власну техніку для зведення фортифікаційних споруд.

У лютому 2023 року він очолив окупаційне "міністерство сільського господарства та рибальства Херсонської області" та організовував його роботу.

Задля посилення контролю окупаційної влади над аграрним сектором підозрюваний очолив "міжвідомчу комісію щодо контролю за здійсненням перевезень сільгосппродукції" та закликав представників аграрного бізнесу співпрацювати з країною-агресором, анонсуючи дотації та інвестиції від РФ.

Він сприяв перереєстрації сільськогосподарських підприємств у фіскальних органах РФ, забезпечуючи надходження податків від їх діяльності до бюджету країни-агресора, вживав заходів з примусової паспортизації населення.

Також підозрюваний неодноразово брав участь у пропагандистських заходах, організованих в підтримку дій країни-агресора та окупаційної влади. Через це, нагадаємо, йому ще 2 серпня 2022 року повідомляли про підозру за частиною 6 статті 111-1 КК. Наразі підозрюваного оголошено у розшук, відносно нього обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Згідно російських даних, Репілевський 2 грудня 2022 року став засновником кількох агропідприємств, оформлених за російським законодавством. Це селянське фермерське господарство "Мар'янівське", ТОВ "Семена Плюс" (село Мар'янівка Тавричанської громади), ТОВ "Атол М" та ТОВ "Агро-Атлас" (Нова Каховка). Всі вони мають видом діяльності вирощування зернових, зернобобових культур та насіння олійних культур. Крім того, він є керівником спортивного клубу "Таврія".

Він же при цьому значиться власником всіх цих структур, а також керівником СК "Таврія", ФГ "Мар'янівське" та ще одного ТОВ "Агробізнес" і за українським законодавством.

У 2010 році Репілевський був обраний депутатом Каховської районної ради від Партії регіонів, у 2016 став депутатом Тавричанської сільської ради, а у 2020 році - депутатом Херсонської облради від "Опозиційної платформи - За життя".