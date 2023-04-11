На Великдень поліція буде чергувати біля місць богослужінь

Під час Великодня до місць проведення богослужінь й зібрання вірян будуть наближені екіпажі поліції, комендантська година діятиме як зазвичай.

Про повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на першого заступника начальника департаменту Патрульної поліції Олексія Білошицького в ефірі телемарафону.

"Саме під час святкувань і відзначення Великодня в обов’язковому порядку будуть наближені екіпажі патрульної поліції, Національної поліції до місць проведення богослужінь та місць зібрання вірян. І фактично будуть підвищені заходи безпеки, моніторинг ситуації", - пояснив Білошицький.

Також будуть діяти моніторингові тимчасові центри для запобігання правопорушень й утримування безпекової ситуації. Водночас комендантська година в ніч Великодня діятиме без змін, а до заходів віряни можуть долучитись онлайн.

"Потрібно пам’ятати, що ворог підступний, і навіть в цю ніч може вдатися до будь-яких дій", - додав Білошицький.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) зазначає, що Кремль може використовувати православний Великдень 16 квітня для провокацій. Володимир Путін може закликати до припинення вогню, щоб виставити Україну незговірливою і такою, що не бажає робити кроки назустріч переговорам.