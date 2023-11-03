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Когда не знаешь, что делать: как справиться с экзистенциальным кризисом и найти смысл жизни
Экзистенциальный кризис - это период переосмысления цели или ценностей жизни. Эти вопросы могут возникнуть как в конце определенного жизненного этапа, так и после травмирующего события. Важно понимать, что кризис смысла жизни - нормальное явление и многие люди через это проходят. Рассказываем, что такое экзистенциальный кризис и как выйти из этого состояния с пользой.
- Симптомы экзистенциального кризиса
- Сколько длится возрастной кризис
- Как справиться с экзистенциальным кризисом
- Экзистенциальный кризис: как пройти период с пользой
Симптомы экзистенциального кризиса
Экзистенциальный кризис - это период в жизни, когда человек начинает серьезно задумываться о смысле своей жизни, своем месте в мире и о своей собственной смертности. Кто-то проходит этот этап легко, кто-то вообще с ним не сталкивается, а другие могут упасть в серьезную депрессию. В последнем варианте экзистенциальное расстройство следует прорабатывать со специалистом - обратиться к психологу.
Каждый человек уникален и может по-разному проходить кризис смысла жизни, но в целом специалисты выделяют такие симптомы:
- сильный или навязчивый интерес к большему значению жизни и смерти. Интерес к изучению этого может значительно снизить чувство удовлетворения и участие в других повседневных делах;
- Попытки объективизировать смысл жизни;
- чрезвычайные страдания, беспокойство и грусть по поводу общества, в котором они живут, или общего состояния мира;
- вера в то, что изменения невозможны и бесполезны;
- чувство оторванности, изоляции от других людей;
- разрыв связи с другими людьми, поскольку человек считает эти связи бессмысленными или поверхностными;
- низкий уровень мотивации и энергии для выполнения обычных дел;
- сомнение в целях, смысле или значении чего-либо и всего в жизни;
- суицидальные мысли и чувства.
Физические симптомы экзистенциального кризиса
Человек, который проходит через экзистенциальный кризис так или иначе находится в стрессовом состоянии. Другими словами, кризис смысла жизни иногда сопутствуется физическими симптомами, характерными для стрессового и тревожного состояния. Экзистенциальный кризис может привести к бессоннице, головной боли и проблемам с пищеварением.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В каком возрасте наступает экзистенциальный кризис
Экзистенциальный кризис может наступить в разные периоды жизни человека. При этом психологи выделяют несколько возрастных периодов, в которых у человека может возникнуть мысль “У меня экзистенциальный кризис”. Жизнь человека разделили на три основные этапы, когда он может чувствовать экзистенциальное состояние:
- Юность и подростковый возраст: молодые люди начинают задаваться вопросами о своей идентичности, будущем, выборе карьеры и отношениях.
- Средний возраст (около 30-40 лет): кризис смысла жизни наступает, когда человек в самом расцвете сил, но может начать сомневаться в своих достижениях, ценностях и месте в обществе.
- Пожилой возраст: экзистенциальный кризис - это также и период, когда человек начинает задумываться о смерти и размышлять о ценности своей жизни; наследии, которое они оставят.
Сколько длится возрастной кризис
Экзистенциальный кризис не имеет строго установленной длительности, его продолжительность может варьироваться в зависимости от человека и конкретной ситуации.
Например, так называемый кризис 30 лет или среднего возраста может начаться раньше или позже и продолжаться разное время - индивидуально для каждого человека. Некоторые могут переживать его всего несколько месяцев, а у других - период может затянутся и сопутствоваться явными симптомами.
Как справиться с экзистенциальным кризисом
Основные инструменты борьбы с экзистенциальным кризисом направлены на признание и управление нерадостными мыслями и чувствами, а не на попытку заставить их положительно влиять на человека. Чтобы справиться с кризисом потери смысла жизни, психологи советуют сделать такие шаги:
- Добавьте хоть немного смысла в свою жизнь. Поиск смысла жизни универсален — мы все хотим, чтобы наша жизнь имела значение и что-то осталось после нашего ухода.
- Ведите журнал благодарности. Напоминая себе о том, в чем вам повезло, вы можете сотворить чудо со своим психическим здоровьем и снизить уровень тревожности.
- Не ждите от себя ответов на все вопросы. Вам не нужно знать все и не нужно искать решение для всего. Просто откройте для себя вещи, которые много значат для вас и делают вас счастливыми.
- Увеличьте количество прикосновений и постарайтесь создать чувство принадлежности. Например, ежедневные объятия могут помочь снять беспокойство, поэтому, когда вы чувствуете себя подавленным, обнимайтесь.
Если симптомы экзистенциального кризиса загоняют в депрессию, проявляются физически, то следует обратиться за помощью к психологу.
При этом известно много других способов справиться с экзистенциальной депрессией. Важно развиваться, можно помогать другим, учиться отпускать, жить в настоящем моменте — все это отличная тактика, которая поможет вам выбраться из тьмы, в которой вы можете оказаться. Основная идея всех этих техник состоит в том, чтобы снова найти свои собственные причины существования и подтвердить свою ценность.
Экзистенциальный кризис: как пройти период с пользой
Экзистенциальный кризис - это нормальный и естественный процесс в жизни человека, и многие люди сталкиваются с ним в разное время. При этом его негатив можно обратить в пользу.
В середине 1960-х годов польский психиатр Казиньерез Дабровски разработал теорию, которую он назвал "позитивный распад". Она основана на представлении о том, что беспокойство и стресс необходимы для роста и развития.
Простыми словами, как считал ученый, экзистенциальный кризис имеет и позитивную сторону — в этот период человек может открыть в себе новые таланты и способности.
Найти смысл во всем, что мы делаем, изо дня в день, нелегкое дело. Нормально чувствовать себя огорченным, когда вы сбились с пути или пережили серьезную травму и потерю. И нередко, сталкиваясь с такими глубокими и безрадостными эмоциями, человек делает шаг назад и переоценивает свою жизнь. Экзистенциальный кризис - это период, когда просто нужно продолжать идти. В результате можно выйти на новый жизненный уровень, достичь результатов, которые ранее казались невозможными.
Как сказал Альберт Эйнштейн: "У любопытства есть своя причина существования". Вы никогда не знаете, какие захватывающие вещи могут ждать вас за углом, и в этом вся прелесть.