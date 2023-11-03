Экзистенциальный кризис - это период переосмысления цели или ценностей жизни. Эти вопросы могут возникнуть как в конце определенного жизненного этапа, так и после травмирующего события. Важно понимать, что кризис смысла жизни - нормальное явление и многие люди через это проходят. Рассказываем, что такое экзистенциальный кризис и как выйти из этого состояния с пользой.

Симптомы экзистенциального кризиса

Экзистенциальный кризис - это период в жизни, когда человек начинает серьезно задумываться о смысле своей жизни, своем месте в мире и о своей собственной смертности. Кто-то проходит этот этап легко, кто-то вообще с ним не сталкивается, а другие могут упасть в серьезную депрессию. В последнем варианте экзистенциальное расстройство следует прорабатывать со специалистом - обратиться к психологу.

Каждый человек уникален и может по-разному проходить кризис смысла жизни, но в целом специалисты выделяют такие симптомы:

сильный или навязчивый интерес к большему значению жизни и смерти. Интерес к изучению этого может значительно снизить чувство удовлетворения и участие в других повседневных делах;

Попытки объективизировать смысл жизни ;

чрезвычайные страдания, беспокойство и грусть по поводу общества, в котором они живут, или общего состояния мира ;

; вера в то, что изменения невозможны и бесполезны ;

; чувство оторванности, изоляции от других людей ;

; разрыв связи с другими людьми, поскольку человек считает эти связи бессмысленными или поверхностными ;

; низкий уровень мотивации и энергии для выполнения обычных дел ;

; сомнение в целях, смысле или значении чего-либо и всего в жизни ;

; суицидальные мысли и чувства.

Физические симптомы экзистенциального кризиса

Человек, который проходит через экзистенциальный кризис так или иначе находится в стрессовом состоянии. Другими словами, кризис смысла жизни иногда сопутствуется физическими симптомами, характерными для стрессового и тревожного состояния. Экзистенциальный кризис может привести к бессоннице, головной боли и проблемам с пищеварением.

В каком возрасте наступает экзистенциальный кризис

Экзистенциальный кризис может наступить в разные периоды жизни человека. При этом психологи выделяют несколько возрастных периодов, в которых у человека может возникнуть мысль “У меня экзистенциальный кризис”. Жизнь человека разделили на три основные этапы, когда он может чувствовать экзистенциальное состояние:

Юность и подростковый возраст: молодые люди начинают задаваться вопросами о своей идентичности, будущем, выборе карьеры и отношениях. Средний возраст (около 30-40 лет): кризис смысла жизни наступает, когда человек в самом расцвете сил, но может начать сомневаться в своих достижениях, ценностях и месте в обществе. Пожилой возраст: экзистенциальный кризис - это также и период, когда человек начинает задумываться о смерти и размышлять о ценности своей жизни; наследии, которое они оставят.

Сколько длится возрастной кризис

Экзистенциальный кризис не имеет строго установленной длительности, его продолжительность может варьироваться в зависимости от человека и конкретной ситуации.

Например, так называемый кризис 30 лет или среднего возраста может начаться раньше или позже и продолжаться разное время - индивидуально для каждого человека. Некоторые могут переживать его всего несколько месяцев, а у других - период может затянутся и сопутствоваться явными симптомами.

Как справиться с экзистенциальным кризисом

Основные инструменты борьбы с экзистенциальным кризисом направлены на признание и управление нерадостными мыслями и чувствами, а не на попытку заставить их положительно влиять на человека. Чтобы справиться с кризисом потери смысла жизни, психологи советуют сделать такие шаги:

Добавьте хоть немного смысла в свою жизнь. Поиск смысла жизни универсален — мы все хотим, чтобы наша жизнь имела значение и что-то осталось после нашего ухода. Ведите журнал благодарности. Напоминая себе о том, в чем вам повезло, вы можете сотворить чудо со своим психическим здоровьем и снизить уровень тревожности. Не ждите от себя ответов на все вопросы. Вам не нужно знать все и не нужно искать решение для всего. Просто откройте для себя вещи, которые много значат для вас и делают вас счастливыми . Увеличьте количество прикосновений и постарайтесь создать чувство принадлежности. Например, ежедневные объятия могут помочь снять беспокойство, поэтому, когда вы чувствуете себя подавленным, обнимайтесь.

Если симптомы экзистенциального кризиса загоняют в депрессию, проявляются физически, то следует обратиться за помощью к психологу.

При этом известно много других способов справиться с экзистенциальной депрессией. Важно развиваться, можно помогать другим, учиться отпускать, жить в настоящем моменте — все это отличная тактика, которая поможет вам выбраться из тьмы, в которой вы можете оказаться. Основная идея всех этих техник состоит в том, чтобы снова найти свои собственные причины существования и подтвердить свою ценность.

Экзистенциальный кризис: как пройти период с пользой

Экзистенциальный кризис - это нормальный и естественный процесс в жизни человека, и многие люди сталкиваются с ним в разное время. При этом его негатив можно обратить в пользу.

В середине 1960-х годов польский психиатр Казиньерез Дабровски разработал теорию, которую он назвал "позитивный распад". Она основана на представлении о том, что беспокойство и стресс необходимы для роста и развития.

Простыми словами, как считал ученый, экзистенциальный кризис имеет и позитивную сторону — в этот период человек может открыть в себе новые таланты и способности.

Найти смысл во всем, что мы делаем, изо дня в день, нелегкое дело. Нормально чувствовать себя огорченным, когда вы сбились с пути или пережили серьезную травму и потерю. И нередко, сталкиваясь с такими глубокими и безрадостными эмоциями, человек делает шаг назад и переоценивает свою жизнь. Экзистенциальный кризис - это период, когда просто нужно продолжать идти. В результате можно выйти на новый жизненный уровень, достичь результатов, которые ранее казались невозможными.

Как сказал Альберт Эйнштейн: "У любопытства есть своя причина существования". Вы никогда не знаете, какие захватывающие вещи могут ждать вас за углом, и в этом вся прелесть.