Коли не знаєш, що робити: як впоратися з екзистенційною кризою та знайти сенс життя

Екзистенційна криза – це період переосмислення мети чи цінностей життя. Ці питання можуть виникнути як наприкінці певного життєвого етапу, так і після події, що травмує. Важливо розуміти, що криза сенсу життя є нормальним явищем і багато людей через це проходять. Розповідаємо, що таке екзистенційна криза та як вийти з цього стану з користю.

Симптоми екзистенційної кризи

Екзистенційна криза - це період у житті, коли людина починає серйозно замислюватися про сенс свого життя, своє місце у світі і про свою власну смертність. Хтось проходить цей етап легко, хтось взагалі з ним не стикається, інші можуть впасти в серйозну депресію. В останньому варіанті екзистенційний розлад слід опрацьовувати зі спеціалістом - звернутися до психолога.

Кожна людина унікальна і може по-різному проходити кризу сенсу життя, але в цілому фахівці виділяють такі симптоми:

сильний або нав'язливий інтерес до більшого значення життя та смерті. Інтерес до цього може значно знизити почуття задоволення й у інших повсякденних справах;

спроби об'єктивізувати сенс життя ;

надзвичайні страждання, занепокоєння та смуток з приводу суспільства, в якому вони живуть, або загального стану світу ;

; віра в те, що зміни неможливі та марні ;

; почуття відірваності, ізоляції від інших людей ;

; розрив зв'язку з іншими людьми, оскільки людина вважає ці зв'язки безглуздими чи поверхневими ;

; низький рівень мотивації та енергії для виконання звичайних справ ;

; сумнів у цілях, сенсі чи значенні чогось і всього в житті ;

; суїцидальні думки та почуття.

Фізичні симптоми екзистенційної кризи

Людина, яка проходить через екзистенційну кризу так чи інакше перебуває у стресовому стані. Іншими словами, криза сенсу життя іноді супроводжується фізичними симптомами, характерними для стресового та тривожного стану. Екзистенційна криза може призвести до безсоння, головного болю та проблем із травленням.

У якому віці настає екзистенційна криза

Екзистенційна криза може настати у різні періоди життя людини. При цьому психологи виділяють кілька вікових періодів, у яких у людини може виникнути думка "У мене екзистенційна криза". Життя людини розділили на три основні етапи, коли вона може відчувати екзистенційний стан:

Юність і підлітковий вік: молоді люди починають задаватися питаннями про свою ідентичність, майбутнє, вибір кар'єри та стосунки. Середній вік (близько 30-40 років): криза сенсу життя настає, коли людина в розквіті сил, але може почати сумніватися у своїх досягненнях, цінностях і місці в суспільстві. Літній вік: екзистенційна криза - це також період, коли людина починає замислюватися про смерть і розмірковувати про цінність свого життя, спадщину, яку вони залишать.

Скільки триває вікова криза

Екзистенційна криза не має часових рамок, її тривалість може змінюватись в залежності від людини та конкретної ситуації.

Наприклад, так звана криза 30 років або середнього віку може початися раніше чи пізніше і триватиме різний час – індивідуально для кожної людини. Деякі можуть переживати його лише кілька місяців, а в інших – період може затягнутися та супроводжуватись явними симптомами.

Як упоратися з екзистенційною кризою

Основні інструменти боротьби з екзистенційною кризою спрямовані на визнання та управління нерадісними думками та почуттями, а не на спробу змусити їх позитивно впливати на людину. Щоб впоратися з кризою втрати сенсу життя , психологи радять зробити такі кроки:

Додайте хоч трохи сенсу у своє життя. Пошук сенсу життя універсальний — ми всі хочемо, щоб наше життя мало значення і залишилося після нашого відходу. Ведіть журнал подяки. Нагадуючи собі про те, в чому вам пощастило, ви можете створити диво зі своїм психічним здоров'ям та знизити рівень тривожності. Не чекайте від себе відповіді на всі запитання. Вам не потрібно знати все, і не потрібно шукати рішення для всього. Просто відкрийте для себе речі, які багато значать для вас і роблять вас щасливими . Збільште кількість дотиків та постарайтеся створити почуття приналежності. Наприклад, щоденні обійми можуть допомогти зняти занепокоєння, тому, коли ви почуваєтеся пригніченим, обіймайтеся.

Якщо симптоми екзистенційної кризи заганяють у депресію, виявляються фізично, слід звернутися за допомогою до психолога.

При цьому відомо багато інших способів упоратися з екзистенційною депресією. Важливо розвиватися, можна допомагати іншим, вчитися відпускати, жити зараз - все це чудова тактика, яка допоможе вам вибратися з темряви, в якій ви можете опинитися. Основна ідея всіх цих технік полягає в тому, щоб знову знайти власні причини існування і підтвердити свою цінність.

Екзистенційна криза: як пройти період з користю

Екзистенційна криза – це нормальний та природний процес у житті людини, і багато людей стикаються з ним у різний час. При цьому його негатив можна звернути на користь.

У середині 1960-х років польський психіатр Казіньєрез Дабровскі розробив теорію, яку він назвав "позитивним розпадом". Вона заснована на уявленні про те, що занепокоєння та стрес необхідні для зростання та розвитку.

Простими словами, як вважав учений, екзистенційна криза має і позитивний бік — у цей період людина може відкрити нові таланти і здібності.

Знайти сенс у всьому, що ми робимо, день у день, нелегка справа. Нормально почувати себе засмученим, коли ви збилися зі шляху або пережили серйозну травму та втрату. І нерідко, зіштовхуючись із такими глибокими та безрадісними емоціями, людина робить крок назад і переоцінює своє життя. Екзистенційна криза – це період, коли просто треба продовжувати йти. В результаті можна вийти на новий життєвий рівень, досягти результатів, які раніше здавалися неможливими.

Як сказав Альберт Ейнштейн: "У цікавості є своя причина існування". Ви ніколи не знаєте, які захоплюючі речі можуть чекати вас за рогом, і в цьому вся краса.