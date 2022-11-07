“Незламні”: відкрита передплата книги про героїчну боротьбу українських жінок допоможе дітям, які стали сиротами через війну

З 1 листопада відкрито передплату на книгу “Незламні” – про героїчну роль українських жінок у повномасштабній війні. Частина коштів з продажів кожної книги будуть перераховані в проєкт “Наші діти”, заснований благодійним фондом “Я – майбутнє України” при підтримці “Датагруп”-Volia – на допомогу дітям, які стали сиротами та втратили всі засоби для існування через повномасштабну війну.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Книга “Незламні” – це 30 історій жінок, які під страшним тиском повномасштабної війни стали ще сильнішими і заряджають своєю енергією інших.

“Цією книгою ми показали, наскільки сильна кожна українська жінка: і та, яка на передовій, і та, що опікується гуманітарною допомогою, і та, що, незважаючи на збитки, підтримує своїх співробітників. Кожна з нас. Це внесок моєї команди у те, щоб передавати позитивний досвід нашого спротиву ворогу – для наших наступних поколінь та для всього світу”, – підкреслила головна редакторка “Незламних” та видання WoMo Вікторія Покатіс.

Свої історії розповіли Марта Левченко, Ольга Руднєва, Лейла Туваклієва, Вікторія Тігіпко, Анастасія Тиха, Юлія Микитенко, Інна Попершнюк, Аліса Коваленко, Наталія Ємеліна, Регіна Кошова, Ольга Кудіненко, Ірина Сампан, Анастасія Леонова, Оксана Місюра, Інга Кординовська, Олена Шевченко, Ольга Родняк, Надія Омельченко, Ірина Іванчик, Юлія Панкова, Інна Скаржинська, Віталія Панкул, Олена Стрижак, Наталія Мосейчук, Ксенія Драгонюк, Ольга Белицька, Альона Шевцова, Катерина Смірнова.

“Героїнь на передовій захисту свободи в Україні потрібно не лише визнавати, а й пам'ятати та шанувати наступним поколінням”, – зазначила Ольга Родняк, знаменита американьска мисткиня українського походження, героїня та авторка обкладинки “Незламних”.

Оформлення передплати книги “Незламні” – це внесок у проєкт “Наші діти”, заснований благодійним фондом “Я – майбутнє України” при підтримці “Датагруп”-Volia для опікування дітьми, які стали сиротами під через агресію росії.

“Ми опікуємось 50 дітьми з окупованих, деокупованих, прифронтових територій. Кожен із них отримує щомісячну стипендію у розмірі 10000 гривень на свої потреби. Ми ніяк не компенсуємо їм втрати батьків, їхнього щасливого, мирного життя. Але в наших силах підтримати цих дітей, зробити так, щоб, незважаючи на все, у них було майбутнє. Більша половина наших благоотримувачів, – дівчатка, і дуже символічно, що книга про прекрасних, сильних жінок нашої країни, сприяє розвитку наступному поколінню”, – підкреслив Михайло Шелемба, СЕО “Датагруп”-Volia.

Засновниця благодійного фонду “Я – майбутнє України” Марта Левченко, наголосила, що колаборація з “Незламними” – це можливість залучити якомога більше людей для допомоги дітям.

“У наших дітей зараз зовсім не дитячі мрії. Головна мрія – щоб війна закінчилася, щоб вони могли поїхати додому, зустрітися зі своїми друзями, які порозїжджалися хто куди. Дівчинка з проєкту “Наші Діти” написала, що вона хоче вирости, вивчитися і забезпечувати свою сестричку і бабусю, бо їхня мама через війну зараз на небі разом з їхнім дідусем. Ми кожного дня шукаємо спонсорів, які б долучилися до проєкту «Наші діти», і ми змогли б допомагати більшій кількості дітей, які втратили батьків через війну”, – ділиться Марта Левченко.

Передплата “Незламних” доступна на сайті – https://nezlamni.womo.ua/.