Окупанти під час втечі з Лимана вбивали чоловіків і ґвалтували жінок — перехоплення СБУ (ВІДЕО)

Служба безпеки перехопила телефонну розмову одного з російських військових, яка підтверджує, що під час відступу з міста Лиман Донецької області окупанти вбивали цивільних і ґвалтували жінок.

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"Ми коли Лиман здавали, там усіх повирізали… ґвалтували, різали їх там, розстрілювали. У Лимані, у Торському всіх просто йшли, розстрілювали. Всіх мужиків, хто молодший, забирали до себе туди", - говорить окупант.

У СБУ наголосили, що слова рашиста задокументовані, і слідчі працюють над тим, аби окупанти отримали максимальне покарання за кожен свій злочин.

Крім того, перехоплена розмова стане ще одним доказом у Гаазі.

Зазначається, що загалом за фактами порушення законів і звичаїв війни з боку армії РФ Служба безпеки відкрила понад 21 тисячу кримінальних проваджень.

Зокрема, за матеріалами СБУ у міжнародний розшук оголошено росіянку, яка навесні "благословляла" свого чоловіка ґвалтувати українок.

Нагадаємо, раніше СБУ перехопила розмову, яка свідчить, що російське командування приховує причини загибелі своїх військовослужбовців перед новою хвилею мобілізації, аби запобігти бунтам в армії.