Передали під Бахмут швидку та обереги для військових

Бійці 67-ої ОМБР ЗСУ, якi тримають позиції під Бахмутом, днями отримали сучасний автомобіль швидкої допомоги, який здатен здолати понівечені війною дороги.

Вiн був придбаний за грошi волонтерів Благодійного фонду “РАЗОМ У МАЙБУТНЄ ЮА” Ігоря Коваля, Сергія Левківського та Дмитра Покровського.

Це вже 32 автомобiль, який волонтери цього фонду передали на фронт. Швидка повністю укомплектована всіма необхідними засобами для надання невідкладної допомоги пораненим в бойових умовах. Машину під Бахмут нашим захисникам відвіз Почесний президент фонду Олександр Гома.

Почесний президент фонду Олександр Гома. Фото: пресслужба фонду

"Цього разу ми знайшли потрiбну нам машину в Болгарiï. Автівку швидкої допомоги придбали за власний кошт нашi волонтери, ми доставили iï в Киïв, тут відремонтували та пофарбували. 15 травня я відвіз автівку бійцям під Бахмут. Окрім автомобіля, ми передали велику кількість тактичної медицини – в цьому допоміг голандський фонд "Вітрила свободи". А ще зібрали смаколики для військових. Крім того у нас є традиція - до кожного авто додавати обереги – дитячі малюки або інші символічні речі. Цього разу це були в’язані іграшки – котик-військовий та янгол-охоронець", - розповідає Олександр Гома.

Загалом за півроку роботи фонд придбав та передав на фронт десятки автомобілів та тепловізорів, дронів, генераторів, Starlink та інших технічних засобів, які так необхідні нашим військовим для перемоги над ворогом.

Волонтери налагодили зв’язки з СТО, також є постійні помічники, які допомагають з логістикою.

Вся діяльність та звіти фонду "РАЗОМ У МАЙБУТНЄ ЮА" висвітлюються на офіційному сайті та в соцмережах https://instagram.com/razomymaybutne.ua

Долучитися до допомоги нашим захисникам можна за посиланням: https://www.rum-ua.org/#selection