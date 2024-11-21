Рада підтримала законопроєкт щодо осіб з обмеженою працездатністю: що він передбачає

Верховна Рада на пленарному засіданні 21 листопада прийняла у першому читанні урядовий законопроєкт № 12209 про формування комплексної соціальної підтримки для осіб з обмеженою працездатністю.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За відповідний законопроєкт проголосували 230 нардепів.

Метою законопроєкту № 12209 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування комплексної та справедливої соціальної підтримки (виплат та послуг) для осіб, в яких обмежена працездатність, зокрема осіб з інвалідністю" є створення правових передумов, відповідно до яких особа, яка отримала травму чи професійне захворювання, може повернути собі працездатність і фінансову незалежність, а у випадках, якщо це неможливо – надання таким особам достатньої і гідної підтримки.

Як повідомив Железняк, документ пропонує запровадити статус "працездатності" поряд із статусом "інвалідності".

Так, статус "працездатності" враховуватиме вплив функціональних обмежень на здатність особи до праці, а оцінка працездатності інтегрується у процес реабілітації.

Зокрема, визначається, що:

статус "стійке повне обмеження працездатності" передбачатиме автоматичне нарахування людині щомісячної страхової виплати;

при статусі "стійке часткове обмеження непрацездатності" особа отримуватиме допомогу в поверненні до попередньої роботи, пошуку нової роботи, навчанні чи перенавчанні та щомісячну виплату за умови сприяння своєму працевлаштуванню;

особа, що за результатами оцінки буде визнана працездатною, вважатиметься такою, що не потребує підтримки від системи соціального страхування, оскільки спроможна самостійно забезпечити собі гідний рівень життя.

Очікується, що статус "працездатності" анонімно визначатиме незалежний експерт.

Законопроєкт також пропонує індивідуальний підхід до реабілітації, , включаючи допоміжні засоби, соціальні послуги, безкоштовні ліки та перенавчання.

Крім того, одноразова страхова виплата у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням здійснюватиметься незалежно від того, як цей випадок чи захворювання вплинули на працездатність потерпілого.

Зміни, запропоновані законопроєктом, будуть застосовуватись лише для нових страхових випадків, які будуть відбуватись після вступу даного законопроекту в дію. Ті особи, які отримують страхові виплати та інше забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням відповідно до чинного на сьогодні законодавства, будуть і надалі отримувати такі виплати.

Нагадаємо, Верховна Рада України в середу, 20 листопада, підтримала в першому читанні законопроєкт №12178 про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.

