У Львові збудують житловий комплекс для пацієнтів реабілітаційного центру "Незламні"

У Львові обрали переможця Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу та визначили найкращу проєктну пропозицію нового будівництва комплексу багатоквартирних житлових будинків, що стане частиною Національного реабілітаційного центру. Про це повідомляє прес-служба фонду.

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"За рішенням журі переможцем конкурсу став проєкт авторського колективу міжнародної студії архітектури та урбанізму Drozdov & Partners з Харкова, що після бомбувань міста вимушені були релокуватись до Львова. Житловий комплекс буде збудований за прогресивною швидкісною prefab-технологією Well-being ConTech, завдяки якій терміни багатоквартирного будівництва скорочуються вдвічі, в порівнянні навіть із сучасними поширеними в Україні та світі технологіями. Авторами технології є українські інженери з Одеси", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, у квартирах комплексу проживатимуть сотні українців, які постраждали від війни та проходять реабілітацію. В складі комплексу передбачається створення реабілітаційного та дитячого центрів. Помешкання також зможуть використовуватися для розв'язання проблеми житлового забезпечення соціально вразливих категорій населення.

Житловий комплекс буде збудований за прогресивною швидкісною prefab-технологією Well-being ConTech, завдяки якій терміни багатоквартирного будівництва скорочуються вдвічі, в порівнянні навіть із сучасними поширеними в Україні та світі технологіями. Авторами технології є українські інженери з Одеси.

Технологія полягає в попередньому виробництві всіх елементів будинку на заводі в ідеальних умовах та їх швидкому збиранню на будмайданчику. В досконалих за геометрією багатошарових утеплених стінах вже зроблені всі технологічні отвори та штроби для електрики. Тому житло, зведене за такою технологією, називають “будинками без перфораторів”, що, безумовно, важливо для людей, які пережили жахіття війни з сиренами та вибухами. Заводське виготовлення стін та плит перекриттів дозволить досягти рівності та гладкості поверхонь. Це все в сукупності суттєво зменшить час на проведення.

Будинки Well-being ConTech передбачають суттєве зниження енерговитрат при експлуатації завдяки продуманому комплексу енергоефективних рішень: утеплена багатошарова зовнішня стіна, теплоощадні інженерні системи, використання альтернативних джерел енергії та ін. Експлуатація житла передбачає використання цифрової системи контролю енерговитрат.

При зведенні збірних будинків за технологією Well-being всі виробничі процеси диджиталізовані, контролюються спеціальним програмним забезпеченням, що унеможливлює корупційну складову та робить прозорим бюджетування й звітність перед інвесторами.