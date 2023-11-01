В Броварах демонтували частину дитсадка, де впав гелікоптер з керівництвом МВС (ФОТО)

У Броварах Київської області демонтували частину будівлі дитячого садочка "Джерельце", пошкодженої в січні внаслідок авіакатастрофи, у якій загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко, що напередодні побував на об'єкті разом з головою Київської обласної військової адміністрації Русланом Кравченком та опублікував фотографії звідти.

"На будівельному майданчику повним ходом йдуть роботи з часткового демонтажу зруйнованого під час авіатрощі гелікоптера приміщення. Мали нагоду поспілкуватися з підрядниками, представниками колективу, батьками", - написав чиновник.

За його словами, будівельники запевняють, що наразі немає передумов для значного порушення затверджених графіків робіт: якщо все і надалі йтиме за планом, садочок розпочне повноцінну роботу 1 листопада 2024 року.

Нагадаємо, що дитсадок "Джерельце" мають реконструювати: у жовтні було представлено проект, згідно якого замість пошкодженої секції двоповерхової будівлі буде створено нову, вже триповерхову надбудову.

Авіакатастрофа у Броварах

18 січня внаслідок падіння гелікоптера з керівництвом МВС на дитсадок "Джерельце" в Броварах та у двір біля нього загинуло 14 осіб, зокрема одна дитина. 25 осіб, зокрема 11 дітей, було поранено.

Зокрема, серед загиблих були міністр внутрішнх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, заступниця керівника патронатної служби МВС Тетяна Шутяк.

Також загинули керівник охорони міністра Михайло Павлушко, фотограф МВС Микола Анацький, а також старший оперуповноважений в особливо важливих справах департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції Андрій Маринченко.

Розслідування загибелі керівництва МВС

Президент Володимир Зеленський заявив, що вважає падіння гелікоптера з керівництвом МВС на дитсадок не нещасним випадком, а наслідком війни, оскільки через неї в Україні "нещасних випадків більше немає". Також він пообіцяв прилюднити причини катастрофи гелікоптера в Броварах, щойно вони з'ясуються.

В інтерв'ю, опублікованому 31 липня, генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що версія про замах на життя керівництва МВС під час розслідування катастрофи не підтвердилася.

Вже 3 серпня п’ятьом посадовцям Держслужби з надзвичайних ситуацій Держбюро розслідувань повідомило про підозру у цій справі. Так, співробітникам управління авіації ДСНС та спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту інкримінували порушення правил безпеки польотів (частина 3 статті 276 Кримінального кодексу).

В свою чергу, начальника служби безпеки польотів цього ж загону підозрюють у службовій недбалості (частина 2 статті 367 КК). Їх відсторонили від роботи. Перших чотирьох було заарештовано, а п'ятого - відправлено під домашній арешт.