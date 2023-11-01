В Броварах демонтировали часть детсада, где упал вертолет с руководством МВД (ФОТО)

В Броварах Киевской области демонтировали часть здания детского сада “Джерельце” ("Родничок"), поврежденного в январе в результате авиакатастрофы, в которой погибло руководство Министерства внутренних дел.

Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко, накануне побывавший на объекте вместе с начальником Киевской областной военной администрации Русланом Кравченко и опубликовавший фотографии оттуда.

"На строительной площадке полным ходом идут работы по частичному демонтажу помещения, разрушенного во время авиакатастрофы вертолета. Была возможность пообщаться с подрядчиками, представителями коллектива, родителями", - написал чиновник.

По его словам, строители уверяют, что пока нет предпосылок для значительного нарушения утвержденных графиков работ: если все и дальше будет идти по плану, садик начнет полноценную работу 1 ноября 2024 года.

Напомним, что детсад "Джерельце" должны реконструировать: в октябре был представлен проект, согласно которому вместо поврежденной секции двухэтажного здания будет создана новая, уже трехэтажная надстройка.

Авиакатастрофа в Броварах

18 января в результате падения вертолета с руководством МВД на детсад "Джерельце" в Броварах и во двор возле него погибли 14 человек, в том числе один ребенок. 25 человек, в том числе 11 детей, были ранены.

В частности, среди погибших были министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович и замруководителя патронатной службы МВД Татьяна Шутяк.

Также погибли руководитель охраны министра Михаил Павлушко, фотограф МВД Николай Анацкий, а также старший оперуполномоченный по особо важным делам департамента внутренней безопасности Нацполиции Андрей Маринченко.

Расследование гибели руководства МВД

Президент Владимир Зеленский заявил, что считает падение вертолета с руководством МВД на детсад не несчастным случаем, а следствием войны, поскольку из-за нее в Украине "несчастных случаев больше нет". Также он пообещал обнародовать причины крушения вертолета в Броварах, как только они выяснятся.

В интервью, опубликованном 31 июля, генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что версия о покушении на жизнь руководства МВД в ходе расследования катастрофы не подтвердилась.

Уже 3 августа пяти должностным лицам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Госбюро расследований сообщило о подозрении по этому делу. Так, сотрудникам управления авиации ГСЧС и специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты инкриминировали нарушение правил безопасности полетов (часть 3 статьи 276 Уголовного кодекса).

В свою очередь, начальник службы безопасности полетов этого же отряда подозревается в служебной халатности (часть 2 статьи 367 УК). Их отстранили от работы. Первые четыре были арестованы, а пятый - отправлен под домашний арест.