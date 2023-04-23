В Дніпрі в Києві падає рівень води: на 5 см менше

В Дніпрі в межах Києва весь тиждень водопілля йде на спад.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Станом на 10:00 23.04.2023 рівень води р. Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 303 см. Цей показник на 5 см менше ніж учора. Весь тиждень водопілля йде на спад", - сказав начальник КМВА Сергій Попко.

За його даними, ще утримується підтоплення заплавних територій та низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок, але аварійних підтоплень по Києву немає.

Нагадаємо, у Києві вранці 18 квітня біло зафіксовано стабілізацію ситуації з паводком і навіть зниження рівня води. Проте фіксувався вихід води на заплави та прирічкові території, зокрема, затоплення островів Муромець та Труханів, а також окремих місць у Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області.