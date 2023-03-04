В Іспанії заявили, що Шевченко разом з Абрамовичем допомогають Росії повернутися в турніри УЄФА, - газета Marca

Найвідоміша спортивна газета Іспанії Marca написала про спроби незаконного перевороту в Українській асоціації футболу, пов’язавши їх з намірами Росії повернути свої команди у футбольні турніри УЄФА. Сприяти в цьому росіянам має олігарх Роман Абрамович, який дружить з українським футболістом Андрієм Шевченко. А самого Шевченка Москва вважає більш дружім до себе, ніж чинного президента УАФ Андрія Павелка, пише видання.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

«На 20 грудня було призначено виконком УФА, метою якого є заміна Павелка та призначення на його місце екс-гравця збірної України Андрія Шевченка. Переворот із метою звільнення Павелка провалився, оскільки деякі члени УАФ засудили позачерговий з'їзд як незаконний», - пише Marca.

Видання зазначає, що чинний президент УАФ вважається серйозною перешкодою для Росії.

«Павелко, який вважається серйозною перешкодою для Росії знайти спосіб повернутися в турніри УЄФА, пообіцяв не допускати країну-агресора до європейського футболу, допоки триває війна. «УЄФА ніколи не дозволить Росії повернутися до європейського футболу під час війни. Я не знаю, навіщо вони зустрічаються з УЄФА, але можу вас у цьому запевнити», – сказав Павелко під час 2,5-годинної конференції минулого місяця», - пише газета.

Пояснюючи причини невдалого перевороту в УАФ іспанські журналісти Marca вказують на «фактор Абрамовича» і на Андрія Шевченка, якого Москва вважає більш дружнім до себе.

«Росія спробувала зблизитися з УЄФА і тепер проводить регулярні зустрічі, щоб виробити сценарій, який дозволить їм знову грати у конкурентоспроможний футбол. Тим часом офіційні зустрічі також відбуваються з Азіатською футбольною конфедерацією, щоб перевірити їхню готовність тимчасово прийняти росію без необхідності залишати УЄФА.

Згідно з джерелами в Росії, людина, яка працює над тим, щоб Росія знову вийшла на міжнародну арену, – це Роман Абрамович. Колишній власник «Челсі», який також товаришує з Андрієм Шевченком ще з часів «Стемфорд Брідж», вважається відповідальною особою у цьому питанні.

Абрамович навіть відіграв роль у створенні початкових мирних переговорів між двома країнами минулого року. Незважаючи на те, що Шевченко повністю підтримує свою країну та війська з початку війни минулого року, Шевченко вважається у Москві більш дружньою особою, ніж Павелко, завдяки його зв'язку з Абрамовичем. Із колишнім гравцем «Золотого м'яча» зв'язалися щодо його можливих планів замінити Павелка на посту президента футбольної асоціації України, але він не відповів», - пише Marca.

Видання нагадає, що 5 квітня в Лісабоні відбудеться Конгрес УЄФА, на якому Андрій Павелко, який залишається головою УАФ, сподівається бути обраним членом виконкому організації ще на 4 роки.

«Для росіян його перемога не буде добрим знаком», - констатують іспанці.

Насамкінець, автори Marca пишуть, що війни довкола українського будинку футболу, втручання в роботу УАФ збоку державних органів і спроби незаконних виборів ставлять шанси спільної заявки України, Іспанії та Португалії на ЧС-2030 під загрозу.

«Заявка України на чемпіонат світу, яка змусила мільйони людей мріяти про нормальне життя в країні, що роздирається війною, перебуває під загрозою. Тепер справа за футбольною політикою, щоб не допустити, щоб це стало історією», - резюмує видання.

Нагадаємо, у жовтні Україна приєдналася до Іспанії та Португалії у спільній заявці для проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року. Заявку особисто підтримав президент України Володимир Зеленський, який заявив тоді, що запрошення України потенційно прийняти ігри на чемпіонаті світу з футболу — це "більше, ніж символ віри в нашу спільну перемогу".