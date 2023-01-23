Військові розповіли, що думають про постачальника послуг харчування Міноборони "Актив компані" та якість продуктів

Військові не мають претензій до постачальника продуктів харчування Міноборони - компанії "Актив компані", відзначають хорошу якість продуктів та наявність потрібних сертифікатів. Про це розповіли, зокрема, начпроди кількох військових частин, послугою з харчування яких забезпечує саме "Актив компані". Про це повідомило видання Gazeta.ua.

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Так, за словами начпрода військової частини, що базується зараз в Донецькій області, Владислава (номера частин і прізвища спікерів не озвучуються з міркувань безпеки), проблемних питань із вказаним постачальником у нього не виникало.

"Немає жодних питань, ані по якості, ані до поставок в цілому. На даний час ми отримали першу поставку, і приємно здивувало, що прийшла вона швидше, аніж ми очікували. Бо в нас були випадки (з попереднім постачальником), що ми на три тижні тут залишалися без продуктів. Але як тільки перейшли на співпрацю з "Актив компані" буквально по дзвінку через два дні прийшли вісім машин.

Тобто у них працює досить велика структура. Також було приємно, що в порядку були усі накладні, офіційно, з мокрими печатками, як це і вимагається документацією.

А порівнювати є з чим, за останні три роки були різні фірми. Зараз враження про "Актив компані" приємні", - зазначив він.

Погоджується з колегою і начпрод військової частини з м. Житомир Олександр.

За його словами, якість продуктів, що постачає "Актив компані" доволі висока і по термінах - постачальник вкладається.

"Важливо, що будь-яке питання ми з ними вирішуємо дуже швидко в телефонному режимі. Немає, наприклад, зараз лопатки курячої, але є крило або стегна. І заміні між собою позиції, які співпадають по цінах, швидко постачаються.

Загалом, проблема з якістю продуктів була на початку війни, тоді були різні постачальники. А зараз працюємо з "Актив компані", і я задоволений. А військові, які бачать червону рибу, мандарини, йогурти, думаю, їм теж таке харчування подобається", - зазначив він.

Командир однієї з військових частин у м. Полтава, полковник, пан Ігор розповів, що в його ВЧ "Актив компані" постачає не просто продукти, а вже готове харчування. І претензій до постачальника у військових немає.

"Скажу тільки одним словом - в мене з ними проблем немає, питань до них немає. У них є певні обов'язки, і вони їх виконують.

Вони не тільки постачання роблять, а і забезпечують приготування за аутсорсингом. У мене до них питань немає", - сказав він.