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Суспільство
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Військові розповіли, що думають про постачальника послуг харчування Міноборони "Актив компані" та якість продуктів

Військові розповіли, що думають про постачальника послуг харчування Міноборони "Актив компані" та якість продуктів

Військові не мають претензій до постачальника продуктів харчування Міноборони - компанії "Актив компані", відзначають хорошу якість продуктів та наявність потрібних сертифікатів. Про це розповіли, зокрема, начпроди кількох військових частин, послугою з харчування яких забезпечує саме "Актив компані". Про це повідомило видання Gazeta.ua.

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Так, за словами начпрода військової частини, що базується зараз в Донецькій області, Владислава (номера частин і прізвища спікерів не озвучуються з міркувань безпеки), проблемних питань із вказаним постачальником у нього не виникало.

"Немає жодних питань, ані по якості, ані до поставок в цілому. На даний час ми отримали першу поставку, і приємно здивувало, що прийшла вона швидше, аніж ми очікували. Бо в нас були випадки (з попереднім постачальником), що ми на три тижні тут залишалися без продуктів. Але як тільки перейшли на співпрацю з "Актив компані" буквально по дзвінку через два дні прийшли вісім машин.

Тобто у них працює досить велика структура. Також було приємно, що в порядку були усі накладні, офіційно, з мокрими печатками, як це і вимагається документацією.

А порівнювати є з чим, за останні три роки були різні фірми. Зараз враження про "Актив компані" приємні", - зазначив він.

Погоджується з колегою і начпрод військової частини з м. Житомир Олександр.

За його словами, якість продуктів, що постачає "Актив компані" доволі висока і по термінах - постачальник вкладається.

"Важливо, що будь-яке питання ми з ними вирішуємо дуже швидко в телефонному режимі. Немає, наприклад, зараз лопатки курячої, але є крило або стегна. І заміні між собою позиції, які співпадають по цінах, швидко постачаються.

Загалом, проблема з якістю продуктів була на початку війни, тоді були різні постачальники. А зараз працюємо з "Актив компані", і я задоволений. А військові, які бачать червону рибу, мандарини, йогурти, думаю, їм теж таке харчування подобається", - зазначив він.

Командир однієї з військових частин у м. Полтава, полковник, пан Ігор розповів, що в його ВЧ "Актив компані" постачає не просто продукти, а вже готове харчування. І претензій до постачальника у військових немає.

"Скажу тільки одним словом - в мене з ними проблем немає, питань до них немає. У них є певні обов'язки, і вони їх виконують.

Вони не тільки постачання роблять, а і забезпечують приготування за аутсорсингом. У мене до них питань немає", - сказав він.