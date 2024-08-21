Мінсоцполітики запускає експериментальний проєкт для ВПО "гроші ходять за людиною"

Міністерство соціальної політики розпочинає проведення експериментального проєкту, який дає можливість надавати внутрішньо переміщеним особам похилого віку та особам з інвалідністю соціальні послуги стаціонарного догляду і підтриманого проживання за принципом "гроші ходять за людиною".

Про це повідомила пресслужба відомства.

В чому полягає принцип "гроші ходять за людиною"

Зазначається, що Мінсоцполітики розробило механізм надання ВПО послуг з підтриманого проживання за принципом "гроші ходять за людиною" для того, щоб ці люди могли отримувати ці послуги вчасно і в повному обсязі.

Це дає можливість людині, яка потребує сторонньої допомоги та підтримки, але через бойові дії була змушена залишити власне житло, залишатися в громаді, будувати соціальні та економічні зв’язки, а головне – самостійно приймати рішення щодо свого життя.

Який алгоритм отримання послуги

Людина, яка потребує послуги підтриманого проживання чи стаціонарного догляду, подає письмову чи електронну заяву до органу місцевого самоврядування за місцем проживання або за місцем звернення. Якщо вона не може зробити це самостійно, їй допомагає соціальний менеджер.

Після укладання договору із надавачем соціальних послуг, людина починає отримувати послугу, а кошти – для сплати за отриману послугу – Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю перерахує їй на банківську картку. За послуги людина самостійно розраховується карткою.

В той же час, органи місцевої влади мають визначити осіб, які б відповідали за реалізацію проєкту та визначати потреби людей, які потребують зазначених послуг.

На Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю покладається функція формування списку надавачів соцпослуг, учасників проєкту та перерахування бюджетних коштів для забезпечення надання послуг в рамках проєкту.

Таким чином, як зауважують у Мінсоцполітики, де б не знаходилась людина, яка вимушено покинула місце проживання чи переселилася, і потребує послуги, вона все одно отримає необхідні їй послуги, а профінансовані вони будуть з державного бюджету.

Мінсоцполітики залучить міжнародних партнерів для реалізації проєкту

У пресслужбі зазначають, що Мінсоцполітики буде звертати увагу міжнародних партнерів на цей експериментальний проєкт, щоб вони, за можливості, долучалися до облаштування житла для надання послуги.

Експериментальний проєкт дозволить :

залучити до надання соціальних послуг як комунальних, так і недержавних надавачів;

забезпечити надання соціальних послуг стаціонарного догляду, підтриманого проживання дієздатним ВПО похилого віку, особам з інвалідністю, які проживали на територіях, де ведуться активні бойові дії, або майно яких знищено внаслідок таких дій, і які – за станом здоров’я – потребують надання цих соціальних послуг;

надати можливість ВПО похилого віку, особам з інвалідністю самостійно обирати надавача соціальних послуг та розраховуватися за них;

забезпечити надання соціальних послуг ВПО похилого віку, особам з інвалідністю відповідно до договору про їх надання та індивідуального плану.

Фінансування соціальних послуг стаціонарного догляду, підтриманого проживання здійснюватиметься за державний кошт. Так, для надання соціальних послуг понад 2300 особам в державному бюджеті передбачено більше 366,8 млн грн. на 2024 рік.

Фото: ua.depositphotos.com