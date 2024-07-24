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Цифровий безвіз став ближчим: Кабмін ухвалив постанову про е-довірчі послуги
Уряд підтримав постанову, яка затверджує обов’язковий для зберігання перелік документів, отриманих внаслідок надання електронних довірчих послуг.
Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.
Зазначається, що постанова також регулює процес передавання повноважень з надання цих послуг, якщо попередній надавач припиняє діяльність. Це забезпечить приведення у відповідність до Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги" та пришвидшить інтеграцію України до Єдиного цифрового ринку ЄС.
У Мінцифри зауважили, що ухвалення постанови дає змогу чітко регулювати надання е-довірчих послуг та наближає українське законодавство до вимог європейських і міжнародних стандартів. А також дає змогу запровадити механізм безперервного надання е-довірчих послуг у разі припинення діяльності окремого надавача.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Продовжуємо створювати сприятливі умови для функціонування та розвитку сфери е-довірчих послуг", - заявили у відомстві.
Що входить до переліку електронних довірчих послуг
Електронні довірчі послуги це:
- створення, перевірка та підтвердження кваліфікованого електронного підпису чи печатки;
- формування, перевірка й підтвердження чинності сертифіката електронного підпису, печатки, автентифікації вебсайту;
- формування, перевірка та підтвердження електронної позначки часу;
- реєстрована електронна доставка;
- зберігання кваліфікованих електронних підписів, печаток, електронних позначок часу й сертифікатів, пов’язаних з цими послугами.
Нагадаємо, в кінці червня Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка визначає організаційно-методологічні, технічні й технологічні умови для надавачів послуг е-ідентифікації та е-довірчих послуг, а також порядок їх перевірки.
Це означає, що надавачі послуг е-ідентифікації та кваліфіковані надавачі е-довірчих послуг матимуть чіткі вимоги до надання послуг, до своїх працівників, а також вимоги з безпеки та захисту інформації.
Додамо, що законопроєкт №6173 про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементацію законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації було прийнято Верховною Радою в цілому у грудні 2022 року.
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