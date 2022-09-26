INCO – абсолютно безкоштовний портал для пошуку роботи в IT

Шукаєте роботу після IT-курсів або втомилися від своєї теперішньої роботи? Може ви відчуваєте себе тісно в рамках власної посади або давно мріяли змінити роботу, але не хочете йти в нікуди? Бажаєте зрозуміти, скільки ви коштуєте на ринку праці, але не хочете залишати свої дані для рекрутерів? Тоді ви потрапили, куди треба.

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INCO.WORKS – сучасна платформа для пошуку роботи в IT для українців, місія якої – надати можливість компаніям та кандидатам знаходити best fit безкоштовно та анонімно!

Реєстрація займає не більше пів хвилини, до того ж є можливість залогінитись через обліковий запис Google або Facebook. Залишається вказати свої поточні навички, бажану посаду, рівень зарплати, місто, режим роботи та інші деталі за бажанням, і ось ваш пошук роботи розпочато!

Всі ми знаємо, що пошук роботи незалежно від причини – завжди стресова ситуація. Ще до ватри дров докидають сумніви, що теперішній роботодавець побачить ваше резюме у відкритому доступі та почне ставити запитання. Тож INCO (тобто INCOGNITO) подбали і про це: контактні дані шукача за замовчуванням приховані та ніде не відображаються. Спілкування між роботодавцем і шукачем відбувається анонімно до моменту запрошення на інтерв'ю або до того моменту, коли кандидат побажає відкрити інформацію про себе.

До того ж на нашій платформі trainee- та junior-спецам буде легко “увійти в IT”. Для них прямо на платформі є чудова можливість створити ідеальне CV. Ми зібрали конструктор резюме на базі досвіду найкращих спеціалістів у сфері рекрутингу та HR, тож ви можете бути впевнені, що воно не залишиться без уваги. Зберігайте готовий файл у потрібному форматі та розміщуйте його на ресурсах з пошуку роботи, надсилайте рекрутерам чи ділиться ним у соцмережах.

Чому розробникам варто зареєструватися саме на INCO? Все просто: INCO – повністю безкоштовний портал для роботодавців. Тож у нас невпинно зростає кількість класних компаній, які прагнуть витрачати гроші розумно та донатити ЗСУ, наближуючи нашу перемогу!

А якщо ви роботодавець чи рекрутер?

Для вас у нас також є цікаві новини. Бажаєте знайти кандидатів в IT та зберегти гроші компанії? Втомилися від “комунікативних та стресостійких”? Набридло переглядати сотнями однакові резюме з розмитими вмінням та неясним досвідом? Ми допоможемо вам знайти відповідного кандидата за його реальними навичками.

Реєструєтесь на порталі, заповніть інформацію про свою компанію, і ось перед вами велика база кандидатів, яких можна відбирати за реальними навичками. Система сама підбере відповідних кандидатів за вказаними вами параметрами – більше не потрібно шукати та моніторити безліч резюме. Тільки живе спілкування з людьми із реальним досвідом та резюме!

І, найголовніше, платформа є абсолютно безкоштовною для використання обома сторонами. Ви наймаєте – ми радіємо! Це основна і дуже суттєва відмінність INCO від аналогічних порталів. Авжеж під час війни ніхто не хоче витрачати додаткові кошти за найм. INCO – абсолютно безкоштовний сервіс без прихованих платежів та комісій.

Наша команда впевнена, що з INCO ідеальний шукач і роботодавець завжди знайдуть один одного. Тож приєднуйтесь до порталу INCO.WORKS і розпочинайте пошук!