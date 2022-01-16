РФ планирует запустить фейк об утечке персональных данных украинцев – Минцифры

За кибератакой на государственные органы власти Украины стоит Российская Федерация. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

По информации Минцифры, Госспецсвязи вместе с СБУ и Киберполицией продолжает расследовать кибератаку на сайты органов государственной власти, которая произошла в ночь с 13 на 14 января.

В министерстве заявляют, что Кремль продолжает вести гибридную войну и активно наращивает силы в информационном и киберпространстве.

Ее цель – не только запугать общество. А дестабилизировать ситуацию в Украине, остановив работу государственного сектора и взорвав доверие к власти со стороны украинцев. Этого они могут достичь, вбросив в инфопространство фейки об уязвимости критической информационной инфраструктуры и о "сливе" персональных данных украинцев – говорится в сообщении.

В Минцифры призывают граждан Украины не поддаваться панике.

Все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах. А объявление о возможности купить данные, полученные после взлома 14 января, афера: мошенники продают старые данные, скомплектованные из многих источников, которые были слиты до 2019 года, отмечается в сообщении – заявляют в министерстве.

В Минцифре добавили, что украинские киберспециалисты должны объединиться, чтобы противостоять угрозе и нейтрализовать противника.

Напомним, в ночь на 14 января перестали работать многие сайты украинских государственных структур. При этом было объявление, подразумевающее осуществление кибератаки в качестве мести украинцам со стороны неких анонимных польских националистов.

Польский МИД выразил обеспокоенность информацией об атаке на сайты госорганов Украины, в том числе на сайт Министерства иностранных дел, и осудил любую деятельность, которая приводит к распространению дезинформации и нарушению работы госучреждений.

Ранее издание The New York Times писало о том, что Россия может применить кибератаку на электросети, банковскую систему и другие критически важные компоненты экономики и инфраструктуру Украины.

Поэтому США и Великобритания тайно направили в Украину киберэкспертов, чтобы подготовить страну к тому, что, по их мнению, может стать следующим шагом президента РФ Владимира Путина.