У застосунку "Повітряна тривога" з'являться нові попередження: які оновлення

В оновленій версії 6.0 застосунку "Повітряна тривога" з’являться сповіщення про підвищену небезпеку в окремих містах та громадах у зв’язку з наближенням ракет чи БПЛА.

Про це повідомили в компанії Ajax, яка розробила застосунок.

"Відтепер застосунок "Повітряна тривога" надсилатиме попередження про підвищену небезпеку в окремих містах та громадах. В оновленій версії 6.0 сповіщення про наближення ракети чи безпілотного літального апарата надходитиме додатково під час дії загальної тривоги. Такі оголошення дозволять сповіщати людей про загрозу саме для їхньої локації", - йдеться у повідомленні.

Які оновлення додали

Окрім нового попередження до застосунку додали:

налаштування гучності сповіщення "Підвищена небезпека!";

сповіщення, якщо повідомлення "Підвищена небезпека!" перестають надходити.

"Щоб отримувати додаткові сповіщення про загрозу, встановіть застосунок "Повітряна тривога" версії 6.0. Якщо застосунок не оновився автоматично, будь ласка, оновіть його вручну або встановіть повторно. Оновлення вже доступне для користувачів iOS, Android", - підкреслили розробники.

Також вони випустили окремий застосунок-віджет "Мапа тривог", який можна додати на екран телефона для постійного та зручного моніторингу безпекової ситуації. Віджет можна завантажити за посиланнями для користувачів iOS та Android.

Про застосунок "Повітряна тривога"

Застосунок "Повітряна тривога" розробили компанії Ajax Systems та Stfalcon за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.

Його завантажили вже понад 26 млн разів та активно використовують більш ніж 6 млн користувачів. Він став зручним і надійним інструментом інформування про небезпеки в Україні.

Наразі можна отримати попередження про ракетні удари, артилерійські обстріли, вуличні бої, радіаційну, хімічну загрози, стихійні лиха та важливі сповіщення від ОВА та Цивільного Захисту України .

У "Дії" з'явилася мапа укриттів: як користуватися

В додатку "Дія" з'явилася інтерактивна карту укриттів, що дозволяє користувачам визначати розташування найближчих бомбосховищ та повідомляти про їх стан.

Щоб знайти найближче укриття, потрібно відкрити "Дію", перейти у "Незламність" і "Показати найближчі укриття". Потім надайте додатку доступ до своєї геолокації. Виберіть потрібне укриття на мапі прокладіть маршрут.

З міркувань безпеки дана функція не стосується укриттів, які знаходяться в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.