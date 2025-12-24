Чи запровадять в Україні єдиний е-квиток?

З 1 листопада українська столиця повністю перейшла на автоматизовану безготівкову систему оплати, тобто перейшла на систему е-квитка. Таке впровадження має спростити життя громадянам, і забезпечити прозорість фінансових потоків для перевізників та муніципалітетів. Очікується, що таким чином можна відстежувати пасажиропотік, оптимізувати маршрути та надавати більш якісні послуги. Читайте на Delo.ua про систему е-квитка та подальші перспективи впровадження цієї системи.

Столичний досвід: як працює е-квиток у Києві?

Київ став піонером у впровадженні інноваційної системи оплати. Сьогодні пасажири можуть скористатися громадським транспортом, використовуючи два основні способи:

Єдиний електронний квиток (зокрема, Kyiv Smart Card або разовий QR-квиток).

Картка киянина (що виконує функцію пільгового або проїзного документа).

Тобто технічна можливість для повного переходу на безготівкову оплату в столиці вже є. Що продемонструє досвід Києва для впровадження національного е-квитка – час покаже.

Покрокова інструкція: як працювати з е-квитком?

Система електронного квитка максимально спрощена для користувача і складається з кількох етапів.

Крок 1. Придбання та реєстрація

Спочатку пасажиру необхідно купити QR-квиток або транспортну картку (Kyiv Smart Card). Транспортну картку рекомендується зареєструвати в особистому кабінеті користувача. Це також надасть додатковий захист коштів та можливість керування тарифами. Це і є ваш е-квиток.

Крок 2. Поповнення балансу

Поповнити е-квиток можна різними зручними способами:

через мобільний додаток Kyiv Smart City,

інтернет-банкінг,

платіжні термінали (Easypay, Ibox, 2click),

а також у спеціалізованих пунктах продажу.

У Києві поповнення доступне на 10 ключових станціях метрополітену ("Хрещатик", "Театральна", "Майдан Незалежності", "Акедеммістечко", "Лісова", "Арсенальна", "Теремки", "Видубичі", "Сирець" та "Почайна) та у 322 точках "Т кіоск".

Крок 3. Оплата проїзду

Для оплати достатньо піднести транспортну картку або QR-квиток до валідатора, розташованого біля дверей або всередині салону громадського транспорту.

Спеціальні пристрої для перевірки реєстрації електронного квитка також є у контролерів.

Національні перспективи та позиція уряду

Наразі уряд та Міністерство інфраструктури розглядають шляхи створення єдиного національного електронного квитка. Це має на меті об'єднати міжміські, міжобласні та міські перевезення в єдину зручну систему, як це практикується в країнах ЄС.

Так чи інакше, для цього потрібна єдина законодавча база, стандартизації обладнання та інтеграції платіжних систем різних міст. Не кажучи вже про конкретне політичне рішення та значні інвестиції в інфраструктуру по всій країні.