Електросамокат чи електровелосипед: які витрати на утримання?

Дедалі частіше українці свідомо обирають персональний електротранспорт як альтернативу тим самим автомобілям чи громадському транспорту. Проте в такого способу пересування є свої мінуси та плюси. Зрештою, електросамокат чи електровелосипед – це компактно, зручно і його можно тримати у себе в квартирі. Скільки наразі коштує зарядка, регулярне обслуговування та непередбачуваний ремонт електросамокатів чи велосипедів з електромотором? Редакція Delo.ua розповідає про плюси та мінуси обох категорій персонального електротранспорту.

Економіка володіння електросамокатом

Середня ринкова ціна електросамоката в Україні коливається від 18 000 до 35 000 гривень залежно від репутації бренду, потужності двигуна та ємності встановленого акумулятора. Можна сказати, що це найдоступніший варіант персонального електротранспорту.

І найбільший плюс електросамоката перед, скажімо, електроавтомобілем, дуже маленькі витрати на зарядку. Для прикладу, повна батарея споживає електроенергії приблизно на 3-5 гривень за поточними тарифами. Цього цілком вистачає на 25-50 кілометрів реального пробігу.

Ремонт такого транспорта теж не буде надто дорогим. Зазвичай, базовий профілактичний ремонт електросамокатів коштує від 400 до 1 000 гривень. Наприклад це може бути заміна зношених покришок, регулювання гальмівної системи або заміна окислених контактів. Отже, що і скільки коштує в сервісних центрах, якщо потрібно відремонтувати самокат:

заміна покришок : 300-500 грн залежно від діаметра колеса;

ремонт гальмівної системи : 400-800 грн включно з заміною колодок

діагностика електроніки : 200-400 грн за повну перевірку системи;

заміна контролера : 800-1500 грн залежно від моделі;

ремонт акумулятора : 560-4000 грн або повна заміна.

У середньому, власник електросамоката витрачає не більше 1 500 гривень на рік на технічне обслуговування та дрібні ремонти.

Електровелосипед: вища вартість входу та експлуатації

Електровелосипеди об'єктивно дорожчі при початковій покупці. Але вони значно більш універсальні та комфортні для тривалого використання. В середньому на ринку можна знайти непоганий велосипед в межах від 35 000 до 80 000 гривень. Ціна здебільшого залежить від класу обладнання, потужності мотора та якості компонентів.

Плюс електровелосипеда – суттєво більший запас ходу (до 100 кілометрів на одному заряді). Та і з сидінням значно зручніше долати довгі відстані, ніж стоячи. При цьому, вартість профілактичних послуг зазвичай перебуває в межах 800-1 500 гривень.

Так, повний капітальний ремонт електровелосипедів вартує суттєво більше, порівняно з самокатам. Основні статті витрат на обслуговування можуть передбачати:

сезонне ТО : 800-1200 грн (мастило, налаштування, перевірка);

заміна ланцюга : 400-800 грн залежно від якості;

ремонт гідравлічних гальм : 1000-1500 грн;

заміна електромотора : 3000-5000 грн;

діагностика електроніки ; 300-500 грн.

Велосипед об'єктивно потребує регулярного сезонного догляду. Зокрема своєчасного змащування ланцюга та підшипників, контролю натягу ланцюга, систематичної перевірки стану коліс та спиць.

Фінансове порівняння: що вигідніше

Електросамокат має нижчу початкову вартість (18-35 тисяч гривень проти 35-80 тисяч у велосипеда) та мінімальні витрати на зарядку. Умовно це 10 гривень на 100 кілометрів пробігу проти 15 гривень у велосипеда через більшу ємність батареї.

Щорічне профілактичне обслуговування самоката обходиться в 1000-1500 гривень, тоді як велосипед вимагає 2000-4000 гривень через складнішу механіку. Ресурс батареї самоката зазвичай становить 2-3 роки активного використання, у велосипеда — 3-5 років завдяки кращій системі управління зарядом.

Основні витрати на ремонт електросамокатів зосереджені на заміні коліс та електронного контролера, тоді як ремонт електровелосипедів частіше стосується механічної трансмісії (ланцюг, касета), електромотора та дорогої тягової батареї.

Таким чином, електросамокат, і електровелосипед об'єктивно залишаються найдешевшими та найекологічнішими способами щоденного пересування. Особливо, якщо порівнювати з автомобілем або мотоциклом.

Проте експлуатація компактного самоката вимагає мінімальних первинних вкладень та технічного догляду. Тоді як велосипед забезпечує значно більшу автономність, комфорт тривалих поїздок та можливість перевезення вантажів.

Тому остаточний вибір залежить не стільки від розміру доступного бюджету, скільки від індивідуального стилю життя, дистанції щоденних поїздок та особистих пріоритетів комфорту.