Новый год в Киеве: в КГГА рассказали, как будет работать общественный транспорт

В новогоднюю ночь (с 31 декабря на 1 января) городской транспорт будет работать на два часа дольше, а фуникулер круглосуточно. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В ночь с 31 декабря 2021-го на 1 января 2022 года киевский фуникулер будет работать круглосуточно. Также будет продлена на два часа работа столичного метрополитена и городского наземного пассажирского транспорта общего пользования", — сказано в сообщении Департамента транспортной инфраструктуры.

В то же время столичные власти предупредили, что в период праздников возможно закрытие некоторых станций метро.

В частности, 31 декабря, 1 января и 7 января при необходимости могут закрывать вход для пассажиров станции метро "Золотые ворота", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", "Крещатик" и "Майдан Незалежности".

Ограничение могут вводить из-за большого пассажиропотока, чтобы избежать скопления большого количества людей на платформах.

Напомним, в новом 2022 году киевлян и гостей города ждет повышение тарифов на проезд в общественном транспорте.

Мэр Киева сообщил, что после отопительного сезона проезд в общественном транспорте в Киеве может подорожать до 12 гривен для киевлян, а для гостей столицы до 20 гривен. Окончательную стоимость должны установить после обсуждений.

Сначала тарифы на проезд собирались поднять с 1 января. По этой причине киевляне организовали митинг. После сообщений об этом Кличко заявил, что вопрос пересмотра тарифов на проезд в коммунальном транспорте не будет рассматриваться до конца отопительного сезона.

По словам мэра, власти города постоянно компенсируют разницу между действующим тарифом на проезд и его экономически обоснованным уровнем, поэтому повышение цен неизбежно.