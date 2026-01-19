Снігопади взимку: які маршрути транспорту найчастіше не працюють

Зима щороку створює серйозні виклики для транспортної системи українських міст. Снігопади призводять до затримок, скасування маршрутів, обмежень руху та створюють небезпеку для водіїв і пасажирів. У 2023-2025 роках майже кожен зимовий циклон спричиняв локальні транспортні колапси в Києві, Львові, Харкові, Одесі та десятках інших міст. А січень 2026 взагалі прийшов з полярним циклоном, який приніс значні снігопади. На Delo.ua розбираємося, які маршрути найчастіше зупиняються під час снігопадів і чому саме вони є найвразливішими.

Як сніг паралізує місто

Снігопади порушують ритмічну роботу міського транспорту через кілька ключових факторів. Зниження видимості до 30-50 метрів у сильний снігопад робить їзду небезпечною. Занесення колій повністю блокує рух трамваїв. Неможливість підйому вулицями з ухилом зупиняє автобуси та тролейбуси. Висока аварійність і затори створюють ланцюгову реакцію затримок по всій системі, від рейкових маршрутів до маршруток і приміських перевезень.

Додатково впливає зниження швидкості через слизьке покриття, навіть досвідчені водії змушені їхати вдвічі повільніше. Затори через аварії та неможливість обгону снігоприбиральної техніки паралізують рух на годину. Обмеження руху на мостах, схилах та вулицях із крутим рельєфом робить частину районів міста фактично відрізаними від транспортної системи.

Автобуси – перші жертви снігопаду

Автобуси на високих ділянках, вузьких вулицях та об'їзних дорогах часто застрягають першими. Проблема в тому, що автобуси не мають такої прохідності, як вантажівки, але повинні дотримуватися чіткого розкладу.

Водій бачить, що дорога не прочищена, але йому потрібно везти людей. Спроба проїхати закінчується тим, що автобус застряє, блокуючи вулицю для всіх інших. Один застряглий автобус може паралізувати рух цілого мікрорайону на кілька годин.

Тролейбуси та трамваї та залежність від інфраструктури

Тролейбуси втрачають контакт через обмерзання контактних дротів, адже навіть тонка крижана кірка заважає пантографу нормально ковзати. Трамваї стають через снігові заноси на рейках, бо достатньо 15-20 сантиметрів снігу, щоб колеса почали пробуксовувати і рух зупинився. Один трамвай, що зійшов з колії або застряг у заметі, блокує весь маршрут, бо об'їзду немає — рейки є лише одні.

Приміські маршруті, що відрізані від світу

При снігопадах обмежується виїзд автобусів за межі міст, особливо на трасах із підйомами або з поганою очисткою. Люди, які живуть у передмістях, залишаються фактично заблокованими. Не можна ні виїхати на роботу, ні повернутися додому.

Школи та дитсадки працюють, але дітей неможливо туди довезти. Це створює соціальну напругу та змушує людей ризикувати, виїжджаючи на власних авто в небезпечних умовах.

Таксі та маршрутки, або чому приватний сектор під ударом

Найбільше збоїв у районах з приватною забудовою та висотних масивах на схилах. Власне, приватні перевізники не зобов'язані працювати в небезпечних умовах, тому часто просто скасовують рейси без попередження. Пасажири приходять на зупинку, чекають годину, а маршрутка не їде.

Як міста намагаються впоратися

У Києві, Харкові, Львові використовуються автоматизовані системи моніторингу: датчики стану дорожнього покриття і GPS-трекери снігоприбиральної техніки. Це дозволяє диспетчерам бачити, де ситуація критична і куди направити техніку в першу чергу.

У Києві працює понад 500 одиниць снігоприбиральної техніки, але її не вистачає на околиці та другорядні вулиці. А останнім часом, снігової техніки часто не вистачає на саме місто. Пріоритет завжди отримують центральні магістралі, а потім – маршрути громадського транспорту, і лише в останню чергу житлові райони. До того ж, кожне місто має свої проблемні райони.

Київ

Найчастіше проблемними напрямками виступають Лісовий масив, Троєщина, Оболонь. Ці райони розташовані на околицях, мають складний рельєф і прибираються в останню чергу.

Львів

Нерегулярні рейси в напрямку Сихова, Брюховичів, Винників. Проблеми на ділянках з підйомами на вулиці Зелена, Пасічна. Трамваї часто застрягають на схилах, блокуючи весь маршрут.

Харків

Салтівка, Олексіївка, ХТЗ – це зони із систематичними затримками. Часто зупиняються трамваї через сніг на рейках. Масиви віддалені від центру і мають обмежену кількість під'їзних шляхів.

Одеса

Ускладнення трапляються на висотних районах: Таїрова, Черемушки. Проблеми з виїздом у передмістя Котовського та Іллічівськ. Приморське місто не звикло до сильних снігопадів, тому техніки та досвіду бракує.

Снігопади стають щорічним екзаменом для міської транспортної системи. Найуразливішими залишаються маршрути на схилах, у віддалених районах, на вузьких вулицях без альтернативних шляхів. Тролейбуси та трамваї залежать від стану контактних мереж і колій, автобуси, від якості прибирання доріг.