Громадський транспорт у Києві та затори: хто винен і що робити?

Якщо грати в асоціації, то при слові “мегаполіс” багато хто одразу б відповів “затор”. Українська столиця не є виключенням. Попри постійні ремонти, нові розв’язки й камери контролю, транспорт Київ щодня стоїть у тягнучках. Головна причина заторів – не дороги, а системні помилки та звички людей. За рейтингом TomTom, Київ уже входив у топ-30 найзавантаженіших міст планети. Це наслідок багаторічного нехтування потребами громадського транспорту. Читайте на Delo.ua про особливості киїівських заторів та їх вплив на громадський транспорт.

Причини щоденного транспортного колапсу

За словами архітекторів, основна проблема тут в тому, що кияни забагато користуються особистими авто. Навіть короткі поїздки роблять на машині, бо громадський транспорт ненадійний, повільний і незручний. Тож тут потрібен системний підхід: громадський транспорт має стати пріоритетом над приватними автомобілями. Загалом проблема транспорту в Києві комплексна і посилюється кількома факторами, типовими для великих міст, що швидко розвиваються.

Надмірне зростання автопарку

Автівок в місті стає все більше, тоді як пропускна здатність доріг, по суті, залишається незмінною. На сьогодні ми вже маємо ситуацію, що транспорт Києва вже наблизився до порогу, коли кількість зареєстрованих машин дорівнює кількості активних водіїв.

Дефіцит паркомісць

У транспорті Києва стоїть гостро проблема з паркуванням: вільних місць небагато. Через це автомобілі часто стоять де завгодно: на газонах, тротуарах, у другому ряду. Це блокує рух, заважає пішоходам і ще більше ускладнює ситуацію на дорогах.

Службове навантаження

Кур'єри, вантажівки та будівельна техніка створюють додатковий трафік на головних дорогах, особливо вранці та ввечері. Це призводить до заторів і сповільнює рух усіх учасників дорожнього руху.

Застаріла інфраструктура

Проблем додають застарілі схеми світлофорів і перехресть, які не завжди ефективно розподіляють потоки. Інфраструктура для пішоходів та велосипедистів досі не розвинена настільки, щоб стимулювати масовий перехід з авто.

Досвід світу та перспективи Києва

Урбаністи стверджують, що просте розширення доріг не вирішить проблему заторів. Це лише створить так званий ефект "індукованого попиту" (induced demand), коли нові смуги швидко заповнюються новими машинами.

Ефективним може стати лише системний підхід, спрямований на підвищення комфорту та пріоритету комунального транспорту Києва. Наразі шлях до розвантаження вулиць лежить через три основні кроки.

Реформа паркування

Потрібна реформа паркування, яка реально керуватиме попитом, а не лише збиратиме штрафи. Наприклад, коли Лондон зробив в'їзд у центр платним, машин стало на 15–20% менше.

У Парижі та Відні підняли ціни на паркування, після чого люди почали частіше користуватися громадським транспортом та велосипедами.

Розвиток швидкісного транспорту

Потрібен активний розвиток громадського транспорту в Києві, а також чітка тарифна політика та зручні пересадки. Допоки шлях на роботу без авто буде цілим "квестом", ситуація не зміниться.

Обмеження руху

Обмеження вантажного транспорту у години пік, а також розвиток пішохідної та велоінфраструктури є невід'ємною частиною стратегії.

Власне, Київський транспорт уже має потрібну базу: електронний квиток і три зони платного паркування. Якщо ці системи розвинути, очікуване скорочення заторів може сягати 10-15% вже за 2–3 роки. Розширення метро, зокрема планова Подільсько-Вигурівська лінія від Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, також допоможе розвантажити громадський транспорт Києва.