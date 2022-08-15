"Укрзалізниця" попередила про затримку поїздів

Укрзалізниця повідомляє про затримки низки поїздів через вплив погодних умов та знеструмлення дільниці.

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Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Так, поїзд №2 Івано-Франківськ — Харків затримується на 1 год 50 хв.

Поїзд №259 Івано-Франківськ — Суми курсує із затримкою 1 год 30 хв.

Із затримкою на 2 год 11 хвилин вирушив поїзд №732 Київ — Запоріжжя, який очікував пасажирів на пересадку.

Крім того, затримано відправлення поїзда №715 Київ — Перемишль на 35 хв.

Затримуються рейси поїздів №701 Київ — Вінниця на 1 год 33 хв, №722 Київ — Харків на 47 хв, та №36 Одеса — Перемишль на 1 год 9 хв.

Також затримуються приміські поїзди фастівського напрямку. На графік руху кільцевої електрички ситуація впливу не має.

"Просимо вибачення у пасажирів та робимо все можливе, щоб скоротити відставання поїздів від графіка", - підкреслили в УЗ.

Зазначимо, “Укрзалізниця” у партнерстві з Mastercard оголосила про запуск власного мобільного застосунку для продажу квитків та інформування пасажирів.