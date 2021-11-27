«Укрзализныця» упростила покупку билетов для пассажиров на региональные поезда

“Укрзализныця” внесла изменения в правила продажи железнодорожных билетов и отменила оформление проездных документов на бланках заказа для региональных поездов.

Об этом сообщает прес-служба УЗ.

Отмечается, что ранее пассажиры при покупке билетов на региональные поезда через официальный сайт booking.uz.gov.ua получали на электронную почту бланк заказа. Далее его нужно было обменять в кассе на проездной документ. Без этого пассажиров, у которых были просто бланки заказов, в поезд не пускали.

В “Укрзализныце” упростили процесс, для чего решили ряд технических вопросов — теперь оформление бланков заказов для региональных поездов отменено.

Напомним, «Укрзализныця» запустила «Дунайский экспресс» Измаил – Одесса. По маршруту будет курсировать современный дизель-поезд отечественного производства.

Отметим, "Укрзализныця" открыла продажу билетов на все поезда нового графика движения, который начинает действовать с 12 декабря 2021 года.

Также "Укрзализныця" с 4 ноября возобновила курсирование поезда №67/68 Киев — Варшава, прерванное в марте 2020 года из-за карантинных ограничений.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" с 1 октября запустила продажу билетов на поезда через чат-боты в Viber и Telegram.

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