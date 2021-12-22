Верховный суд окончательно отменил продажу VR Global Partners долга УЗ по кредитам в ПИБ на $196 млн

Верховный суд 21 декабря признал недействительным договора о продаже компании VR Global Partners LP (Каймановы острова) прав требования по кредитам "Укрзализныци" в Проминвестбанке.

Как отмечается в сообщении УЗ, суд отказал в удовлетворении кассационных жалоб VRGP и подтвердил соответствующее решение Северного апелляционного хозяйственного суда от 16 сентября.

"Кредитный портфель УЗ — один из ключевых объектов изучения Антикризисного штаба, созданного при Министерстве инфраструктуры. Разрешение конфликта между УЗ и VR Global Partners стало еще одним шагом к финансовой стабильности и развитию стратегического государственного предприятия", — прокомментировал решение министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он подчеркнул, что госкомпания никоим образом не уклоняется от выполнения своих финансовых обязательств, однако такое исполнение должно происходить в пользу надлежащего кредитора и с соблюдением требований законодательства.

Напомним, что в 2011-2012 годах Южная железная дорога и Юго-Западная железная дорога заключили с ПИБ девять кредитных договоров на общую сумму 196,25 млн долларов. 22 февраля 2019 года банк передал VR Global Partners все права требования по этим кредитам.

"Укрзализныця" же посчитала, что это юрлицо нельзя считать ее кредитором, поскольку оно не является финансовым учреждением в понимании украинского законодательства, и принялась активно судиться.

В мае 2021 года, когда стало известно об аресте части причитавшихся VRGP средств, сообщалось, что всего по долгам УЗ перед ней велось более 25 судебных процессов. Кроме оспаривания самого факта продажи VRGP долгов УЗ, споры в судах всех инстанций велись, в частности, о правомерности ареста и взыскания той или иной части этих долгов.