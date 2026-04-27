Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,00

+0,06

EUR

51,55

+0,17

Готівковий курс:

USD

43,90

43,80

EUR

51,80

51,60

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Транспорт
Дата публікації

Вплив вартості логістики на прибуток компаній

логістика, вантажні перевезення, вантажівка
Логістичні витрати українського бізнесу: де компанії втрачають найбільше?

Собівартість продукції складається з багатьох компонентів, але саме логістика в умовах повномасштабної війни перетворилася на один із найбільш непередбачуваних і болючих чинників. 

Ще до 2022 року підприємства могли більш-менш точно закладати транспортні витрати в ціну товару. Сьогодні це стало значно складніше, оскільки маршрути змінюються, тарифи ростуть, а форс-мажори стали звичною частиною операційної реальності. Читайте на Delo.ua про те, чому логістика дорожчає і що це означає для бізнесу.

Як змінилася вартість логістики з початку війни?

На початку повномасштабного вторгнення стався справжній логістичний колапс. Компанії були змушені терміново перебудовувати маршрути, зокрема з портів Одеси до портів Польщі та Румунії, на дунайські порти, залізницю й автотранспорт. Це одразу позначилося на цінах: вартість логістики зросла в середньому в 3–4 рази.

Після відкриття морського коридору в серпні 2023 року ситуація частково стабілізувалася, але витрати так і не повернулися до довоєнного рівня. За оцінками GMK Center, у 2024 році середні логістичні витрати залишалися вдвічі вищими порівняно з довоєнними показниками. Для наочності, логістичні витрати групи "Метінвест" за підсумками 2024 року склали $1,17 млрд, що вдвічі більше, ніж у 2022 році, і на 21% більше, ніж у довоєнному 2021-му. І це попри те, що обсяги відвантажень суттєво скоротилися.

Залізниця

Залізнична логістика — один із ключових інструментів для масових вантажів: руди, вугілля, металу. Але саме тут накопичилося найбільше проблем.

Тарифи "Укрзалізниці" планомірно зростали ще до повномасштабної війни:

  • з 1 січня 2022 року — підвищення на 9% для вантажів першого тарифного класу (руда, вугілля).
  • з липня 2022 року — одразу на 70% для всіх груп товарів.
  • у результаті тарифи у доларовому еквіваленті зросли в 1,5 рази до довоєнного рівня.

Пропускна здатність при цьому практично не змінилася. Попри зусилля "Укрзалізниці" та Міністерства інфраструктури, реальний показник на західних переходах залишається в діапазоні 2,6–3 млн т на місяць, і це попри всі заявлені плани розширення. 

Раніше вантажі на кордоні стояли тижнями, зараз ситуація покращилася. Так, термін перетину в середньому не перевищує 7 днів, але оплата простоїв усе одно включається у вартість логістики.

Головна структурна проблема УЗ у щорічних збитках від пасажирських перевезень на рівні 20–22 млрд грн, які фактично покриваються за рахунок вантажоперевезень. 

Але вантажна база скоротилася з 314 млн т у 2021 році до 175 млн т у 2024-му, і "витягувати" гроші з вантажовідправників у такій ситуації стає дедалі складніше.

Морська логістика

Морський транспорт залишається головним каналом для великих вантажів, і його вартість формується з трьох компонентів.

Фрахтові ставки поступово знижувалися протягом 2024 року. Для прикладу, маршрут Чорноморськ — східне узбережжя Іспанії подешевшав із $22–24/т до $17–19/т. Але до довоєнного рівня ще далеко, адже військові ризики додають суттєву надбавку.

Страхування суден — окрема стаття, яка прямо залежить від ситуації з безпекою. Ставка коливається від 1% до 3% від вартості судна, і кожен новий обстріл портової інфраструктури знову підштовхує її вгору.

Вартість перевалки в українських портах також нестабільна: у пік зернового коридору вона досягала $25/т, зараз знизилася приблизно втричі, але ця цифра може змінитися знову.

Автотранспорт

Після початку повномасштабної агресії обсяг автоперевезень суттєво зріс, оскільки компанії шукали альтернативи перевантаженій залізниці. Але й тут є свої обмеження:

  • ризик відновлення блокади прикордонних переходів;
  • брак українських водіїв через мобілізацію;
  • небажання європейських перевізників заходити в прифронтові зони: Харків, Запоріжжя, Суми, Дніпро, Херсон.

Автотранспорт залишається одним із найдорожчих варіантів логістики, тому компанії використовують його переважно там, де інших варіантів немає.

Чому це прямо б'є по прибутку?

Логістика — це не окрема стаття витрат, яку можна легко скоротити. Це частина собівартості кожної тонни продукції, і коли вона зростає, компанія опиняється перед вибором: або підняти відпускну ціну і ризикувати програти конкурентам, або продавати собі у збиток.

Для галузей із масовими вантажами, як-то металургії, гірничо-металургійного комплексу, агросектору, ця проблема особливо гостра. Продукція і так не є преміальною за ціною, а маржа традиційно невисока.

Подвоєння логістичних витрат у такому контексті — це вже пряма загроза економічній доцільності виробництва. Ряд підприємств вже зупинили роботу саме через те, що логістика зробила їхній експорт нерентабельним.

Як компанії адаптуються?

Бізнес не стоїть на місці й шукає способи оптимізувати логістичні витрати:

  • перенесення операцій між портами: так "Інтерпайп" перевів балкерні операції з Констанци до Варни, де організував відправлення вантажів у контейнерах;
  • мультимодальні маршрути, наприклад, доставка до Середньої Азії через порти Одеси, далі морем до Поті, потім автотранспортом або залізницею до замовника;
  • тайм-чартер власних суден для фіксації витрат на фрахт;
  • постійний моніторинг і переоцінка маршрутів залежно від поточної кон'юнктури.

Але всі ці заходи лише частково компенсують загальне зростання витрат. Поки тривають бойові дії, логістика залишатиметься однією з найбільших статей ризику для українського бізнесу. І водночас, однією з головних причин, чому фінансові результати компаній не відповідають довоєнним очікуванням.