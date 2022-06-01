Для підтримки країни: Укргазбанк авансом сплатив понад пів мільярда податку на прибуток

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Державний Укргазбанк завчасно сплатив податки до держбюджету для підтримки обороноздатності, економіки та відбудови зруйнованої інфраструктури країни.

Банк у травні додатково перерахував 550 млн грн податків наперед. Мова йде про авансову сплату податку на прибуток.

Про це повідомляє сайт установи.

Така підтримка надзвичайно потрібна державі саме сьогодні, під час війни, коли країні доводиться спрямовувати всі кошти та сили на боротьбу з ворогом.

Підтримка держави у такий спосіб з боку банку відбувається вже не вперше. У квітні Укргазбанк сплатив наперед 2 млрд гривень податку на прибуток.

Таким чином, загальна сума податку, що сплачена наперед у поточному році, складає 2,55 мільярди гривень.