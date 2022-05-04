Укргазбанк відновив роботу відділення в Бучі після деокупації

Це друге місто після Чернігова, в якому банк першим серед українських банків відновив обслуговування клієнтів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Укргазбанк першим серед банків відновлює роботу відділення у Бучі.

В банку запевнили клієнтів, що попри складні умови роботи, персонал працює над тим щоб продумати максимально безпечні маршрути та логістику поповнення готівкою кас та банкоматів.

Відділення працює там же, де і до війни — вулиця Енергетиків, 146.

Також в банку нагадали, що нещодавно було створено благодійний депозит "Відбудуємо міста разом" для тих, хто хоче допомогти у відбудові українських міст, що наразі найбільше постраждали від російського вторгнення.

"Разом з нашими клієнтами ми зможемо щомісяця направляти кошти на фінансування зруйнованих міст, серед цього переліку, звісно, є Буча. Тож разом ми обов’язково її відбудуємо, і вона знову стане затишною та щасливою", — запевнили в Укргазбанку.

Раніше ми повідомляли, що Укргазбанк спростив обслуговування своїх клієнтів і зробив підписання кредитних угод та будь-яких інших документів онлайн.

Тепер для підпису угоди не потрібно витрачати час і приїздити до банківських відділень — це можна зробити дистанційно у системах "Вчасно" та "Сота".