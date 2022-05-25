«Фундація Течія» придбала оптичні прилади для захисників України

Біноклі та прилади нічного бачення загальною вартістю 21,7 млн грн будуть допомагати краще бачити тим, хто сьогодні захищає Україну

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«Фундація Течія» отримала запит від командирів кількох підрозділів українських захисників та придбала для них необхідні оптичні прилади:

біноклі – 200 шт.

прилади нічного бачення – 300 шт.

ГО «Фундація Течія» купує і доставляє гуманітарну допомогу за кошти співзасновників холдингу TECHIIA Олега Крота і Юрія Лазебнікова, а також за отримані на рахунок Фундації донати компаній та фізичних осіб.

Загалом на покупку витратили 21,7 млн грн. Нагадаємо, раніше «Фундація Течія» придбала смарт-біноклі та смарт-оптику американської компанії ATN загальною вартістю 131,5 млн грн.

Фото: ua.depositphotos.com