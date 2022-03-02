Ціни на брухт у світі підскочили до історичного рекорду

На світових ринках ціни на брухт підскочили через зростання котирувань готової продукції після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну. У період з 22 лютого до 1 березня котирування брухту на турецькому ринку зросли до 535-540 доларів за тонну продукту.

Про це повідомляє профільне видання GMK із посиланням на індикатор цін Kallanish.

За тиждень (22 лютого по 1 березня) ціни на брухт марки HMS ½ підскочили на 6,5%, або на 33 долари за тонну брухту.

У виданні вважають, що від стрибка цін на брухт виграють турецькі виробники. Справа в тому, що імпортери, які законтрактували продукцію у чорноморських експортерів ще до війни між Україною та Росією, тепер перейшли на турецьких постачальників.

За тиждень турецькі виробники продали понад 100 тисяч тонн брухту.

"Експерти очікують, що найближчим часом може відбутися різке підвищення цін на всю металопродукцію та сировину, оскільки буде найсильніший дефіцит на заготівлі та слябів, а стрибки вартості залізної руди, газу та нафти вплинуть на собівартість продукції", — наголосили у профільному виданні.

Учасники ринку прогнозують, що найближчим часом ціни на брухт можуть підскочити до 550-600 доларів за тонну.

На інших ринках також спостерігається різке зростання котирувань. Після початку повномасштабної війни, яку розв'язала Росія проти України, ціни на газ у Європі також підскочили.

Зокрема, 2 березня ціна газу на біржі ICE Futures досягла нового історичного рекорду — 2350 доларів за тисячу кубометрів.