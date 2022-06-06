Готівковий валютний ринок намацав рівновагу. Чого очікувати від курсу долара та євро цього тижня

Головною новиною минулого тижня, яка опосередковано позначиться і на курсі валют, стало рішення Національного банку щодо підвищення облікової ставки відразу з 10% до 25%

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На готівковому ринку, у банках, минулий тиждень пройшов, як і передбачалось, без стрибків з плавним здешевшання інвалюти. Якщо у понеділок курс долара складав 35,7-36,5 грн/$, то в неділю – 35-36 грн/$.

Головною новиною минулого тижня, яка опосередковано позначиться і на курсі валют, стало рішення Національного банку щодо підвищення облікової ставки відразу з 10% до 25%. Думки банкірів і фінансистів щодо такого різкого кроку регулятора розділились.

Втім, зрозуміло одне: НБУ розпочав посилення грошово-кредитної політики. Як говорить у коментарі Delo.ua аналітик Roboforex Андрій Гойлов, не виключено, що правлінню Нацбанку доведеться й надалі підвищувати цей показник.

"У 2015 році він уже досягав 30%, хоча макроекономічна ситуація була набагато кращою. Наразі Нацбанк змушений збільшувати прибутковість заощаджень у гривнях та стримувати інфляцію в умовах ведення бойових дій на значній території України", – підкреслив Гойлов.

Як додає експерт, до того ж ризики затяжного воєнного конфлікту суттєво турбують аналітиків міжнародних рейтингових агентств. S&P Global Ratings знизило довгостроковий міжнародний кредитний рейтинг України в іноземних валютах із рівня "B-" до "CCC+".

"Прогноз щодо рейтингу – негативний. Інвестори побоюються, що у довгостроковій перспективі Україна попросить кредиторів провести реструктуризацію державного боргу", – додав експерт.

НБУ пригальмував з розтратами долара на міжбанку

Встановивши позаминулого тижня рекорд з розпродажу валюти, цього разу Нацбанк таки пригальмував скорочення золотовалютних резервів. З понеділка по п’ятницю НБУ традиційно придбав на міжбанку символічну суму – $7 млн, а продав $826,5 млн, зайшовши таким чином у "мінус" на $819,5 млн.

Таким чином з початку війни Нацбанк купив понад $1,169 млрд, а продав – більше $6,622 млрд. Тож міжнародні резерви "схудли" на $6,621 млрд. А з початку цього року регулятор купив на міжбанку $1,826 млрд, а продав – більше $9,392 млрд ("мінус" – 7,566 млрд).

По євро сумарна сума покупки склала майже €111 млн, а продажу – понад €1,789 млрд, через що "мінус" склав €1,678 млрд. Впродовж останніх трьох тижнів Національний банк інтервенцій в євро не проводив.

Принагідно нагадаємо, що торги на міжбанку поки що проходять при фіксованому курсі: 29,25 грн/$ та 31,92 грн/€. Така фіксація дає змогу стримати інфляційні процеси (через здешевлення критичного імпорту) та утримати під контролем інфляційні очікування.

Курс на готівковому ринку валюти

У понеділок, 30 травня, курс долара складав 35,7-36,5 грн/$, то в неділю він уже досяг позначки в 35-36 грн/$. Цього тижня тенденція продовжиться.

Найімовірніше, під кінець цього тижня спред звузиться, а курс становитиме орієнтовно 35-35,5 грн/$. З євро ситуація була і буде схожою. На початку минулого тижня у банках середній по Україні курс складав 37,7-38,87 грн/€, а вже в неділю – 37-38,27 грн/€.

Згідно з очікуваннями наших аналітиків, до кінця цього тижня вагомих підстав для курсових коливань немає. Найімовірніше, до неділі курс і протримається на рівні 38,3-37 грн/€.

"На готівковому ринку гривня до долара опустилася нижче 35,5 грн/$, а євро послабився до позначки 37,5 грн/€. НБУ буде змушений запустити повноцінну роботу міжбанку. Режим "паралельних валютних курсів" згубний для економіки та стимулює розвиток "чорного" ринку", – відмітив Гойлов.

На "чорному" ринку ситуація помітно відрізняється. Тут валюта дешевша. Якщо у понеділок, 30 травня, середній курс по Україні складав у міняйл 35,85-36,1 грн/$, то вже під кінець тижня – 35,35-35,55. Найвірогідніше, цей тиждень відзначиться невеликим розширенням спреду.

По євро на "чорному" ринку ситуація аналогічна: у понеділок – 38,3-38,65 грн/€, а в неділю – 37,8-38,1 грн/€. Цього тижня євро має подешевшати ще більше з невеликим розширенням різниці між ціною купівлі і продажу.

Фото: ua.depositphotos.com