Невропатолог у топ-5 найзатребуваніших лікарів: як змінилась статистика “Добробуту” за час повномасштабної війни

За понад три місяці від початку війни змінився і портрет пацієнта медичної мережі “Добробут”, і структура звернень до лікарів

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Як змінився портрет пацієнта

Загальна кількість пацієнтів нині складає 17% від довоєнної. Якщо у лютому 2022 до мережі звернулися по медичні послуги понад 55 тис людей, то вже березні – 2,5 тис. Але у квітні цей показник виріс до 9,2 тис.

Раніше серед дорослих пацієнтів мережі переважали жінки, які складали 58% від загальної кількості клієнтів. Зараз чоловіків і жінок - по 50%. А от кількість маленьких відвідувачів помітно зменшилась – дітей стало на 9% менше (до нападу рф частка дітей серед пацієнтів складала 26%, у квітні 2022 – 17%).

Як і раніше, переважна більшість відвідувачів медичних центрів “Добробуту” – це люди віком 25-43 роки.

Як змінились запити медичної допомоги

Змінилася й структура запитів до лікарів різного профілю. Традиційно найбільш затребувані – терапевти й сімейні лікарі. Але кількість звернень до них порівняно з квітнем 2021 року зменшилася на 14% (15% від загальних звернень у квітні 2022 проти 29% у квітні минулого року).

Найбільше ж зросла кількість звернень по допомогу невропатолога – на 4% , і нині складає 11% від загальних звернень пацієнтів. Люди звертаються зі скаргами на порушення сну, хронічний головний біль та біль у спині через постійний стрес, високу тривожність.

Почастішали й звернення до уролога – консультації цих фахівців тепер також у топ-5 і складають 7% (ще рік тому місце уролога в топ-5 найзатребуваніших фахівців займав гастроентеролог).

Одним з найзатребуваніших медичних фахівців у дітей тепер є, так само, як і у дорослих, також невролог – 6% звернень припадає саме на прийом до цього спеціаліста. Перше ж місце за кількістю звернень з дітьми займає, як і рік тому, лікар-педіатр – порівняно з квітнем минулого року, в цьому квітні кількість консультацій у педіатрів виросла на 3%, до 44%.

Довідка:

“Добробут” – одна з найбільших в Україні приватних медичних мереж. У портфелі компанії 20 медичних центрів в Києві та Київській області, Львові, Івано-Франківську, служба невідкладної допомоги, стоматологія та аптеки. Щороку фахівці “Добробуту” проводять понад 7 000 операцій. У мережі працюють понад 3 000 співробітників, з них – понад 400 лікарів вищої категорії.

Війна внесла корективи у роботу мережі. Завдяки співпраці з міжнародними благодійними організаціями Direct Relief International, Children of War Foundation, International Medical Corps та University of Miami Global Institute, а також роботі благодійного фонду “Фундація Добробут” клініки мережі, що продовжують свою роботу навіть під час воєнних дій, значну частину медичних послуг надають безоплатно. Від перших днів війни лікувально-діагностичний центр “Добробуту” в Києві безоплатно надає ургентну медичну допомогу захисникам України та пораненому внаслідок бойових дій населенню в режимі 24/7. Від 1 квітня безоплатними також стали планові та ургентні операції для дітей та дорослих, планові та ургентні госпіталізації, ургентна допомога в приймальному відділенні.