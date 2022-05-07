У Києві через обстріл пошкоджено сотні будинків, зруйновано десятки шкіл та дитячих садків

У столиці з початку повномасштабної війни російська армія обстрілами пошкодила понад 200 житлових будинків. Окупанти зруйнували також 46 шкіл, 30 дитячих садків та понад 70 об'єктів міської інфраструктури.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Ми закінчуємо їх обстежувати та розробляємо кошториси, щоб визначитися з обсягом робіт та вартістю відновлення пошкодженого житла та об'єктів", - розповів градоначальник.

Окрім того, російські війська зруйнували понад 440 тисяч квадратних метрів логістичної нерухомості столичного регіону.

Нагадаємо, у Київській області за 5 місяців збираються побудувати два житлові комплекси для тих, хто втратив житло внаслідок бойових дій. Будинки зведуть на площі 100 тисяч квадратних метрів у населених пунктах, які найбільше у регіоні постраждали від російської агресії, — в Ірпені та Бородянці.