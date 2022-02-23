Жеваго слідом за Ахметовим вирішив наперед сплатити 1 млрд грн податків з Ferrexpo

Залізорудна компанія Ferrexpo з активами в Україні з ініціативи свого бенефіціара Костянтина Жеваго вирішила авансом заплатити 1 мільярд гривень податку на прибуток до державного бюджету та бюджетів різних рівнів. Про це йдеться у повідомленні компанії.

"У цей непростий для України час бізнес не може залишатися осторонь. Ми повинні об'єднатися та допомогти країні в рамках своїх можливостей та компетенції. Тому Ferrexpo підтримала ініціативу її основного акціонера Костянтина Жеваго приєднатися до підтримки України та сплатити авансом податкові відрахування на суму 1 млрд грн ", - сказано у ньому.

Як зазначає бізнесмен, менеджмент і працівники Ferrexpo вірять у мирну, єдину, сильну, фінансово стабільну Україну.

"Наша країна постала перед складним викликом, тому ми маємо бути сильними, розсудливими та неподільними. Ми продовжуємо працювати, стабільно виконувати свої зобов'язання перед працівниками, суспільством, партнерами та клієнтами, і підтримувати економіку нашої країни", - заявив Жеваго.

Ferrexpo — швейцарська компанія, що володіє в Україні Полтавським та Єристівським гірничо-збагачувальними комбінатами та спеціалізується на виробництві та експорті котунів.

У 2021 році компанія виробила 11,2 млн тонн цієї продукції - стільки ж, скільки і в 2020 році. Основними споживачами продукції стали сталеливарні підприємства Австрії, Німеччини, Японії, Південної Кореї, Тайваню, КНР, Словаччини, Чехії, Туреччини, В'єтнаму та США.

Нагадаємо, що напередодні на тлі визнання Росією "ДНР" і "ЛНР" та загрози подальшого її військового вторгнення в Україну найбагатший українець Рінат Ахметов також виступив із наміром заплатити авансом 1 мільярд гривень податків з діяльності інвесткомпанії СКМ, яка управляє бізнесом олігарха.